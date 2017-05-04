Московских водителей попросят присоединиться ко всемирной акции по снижению скорости Рубрики: Автотранспорт

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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на дорогах в мире гибнут 1,25 миллиона человек. Примерно треть смертельных случаев происходит из-за езды с превышением скорости. Аварии остаются самой распространенной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Присоединиться к акции водителей призвали и в ГИБДД России, отметив, что такие инициативы позволят людям взглянуть на дороги, по которым они передвигаются, с другой точки зрения, а также высказать свои предложения о том, как сделать эти дороги более безопасными. Главная цель мероприятий - временно ограничить скорость на дороге в течение нескольких часов, дня, недели или месяца либо начать долгосрочную кампанию с призывом к снижению разрешенной скорости в определенных местах - около школ, культурных объектов, торгово-развлекательных центров, а также в жилых зонах.



Напомним, недавно власти



Лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов обратил внимание, что в ПДД нет понятия "Москва", поэтому если столичные власти решат ограничить скорость в центре города, им придется либо ставить знак на каждой улице, либо добиваться внесения изменений в правила. По его мнению, одним из мотивов для снижения скорости в центре города может быть желание властей столицы повысить собираемость штрафов, к которым уже адаптировались многие водители.



В эти дни в рамках четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН по всему миру проходят дни снижения скорости. Московских водителей попросят присоединиться к акции через 160 информационных табло, сообщил "Известиям" глава Центра обеспечения дорожного движения Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев. "Вопрос скорости - ключевой в части безопасности дорожного движения, - отметил Вадим Юрьев. - Большое количество аварий происходит из-за превышения скоростного режима. Нам важно донести до каждого водителя, что, снижая скорость, каждый автолюбитель делает безопасными не только дороги, но и бережет свою жизнь".По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на дорогах в мире гибнут 1,25 миллиона человек. Примерно треть смертельных случаев происходит из-за езды с превышением скорости. Аварии остаются самой распространенной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Присоединиться к акции водителей призвали и в ГИБДД России, отметив, что такие инициативы позволят людям взглянуть на дороги, по которым они передвигаются, с другой точки зрения, а также высказать свои предложения о том, как сделать эти дороги более безопасными. Главная цель мероприятий - временно ограничить скорость на дороге в течение нескольких часов, дня, недели или месяца либо начать долгосрочную кампанию с призывом к снижению разрешенной скорости в определенных местах - около школ, культурных объектов, торгово-развлекательных центров, а также в жилых зонах.Напомним, недавно власти вернулись к идее ограничения скорости в пределах Бульварного кольца до 50 километров в час. По словам руководителя экспертного центра Probok.net Александра Шумского, ограничение скорости в центре столицы - лишь вопрос времени, однако предварительно об отношении к нововведению спросят жителей столицы . По данным источника, знакомого с ситуацией, опрашивать будут только жителей Центрального административного округа. "Если людям рассказать, в чем разница, они поддержат. Думаю, со второй попытки всё удастся", - сказал Шумский.Лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов обратил внимание, что в ПДД нет понятия "Москва", поэтому если столичные власти решат ограничить скорость в центре города, им придется либо ставить знак на каждой улице, либо добиваться внесения изменений в правила. По его мнению, одним из мотивов для снижения скорости в центре города может быть желание властей столицы повысить собираемость штрафов, к которым уже адаптировались многие водители.



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