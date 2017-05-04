Погода в Москве нормализуется к середине следующей недели Рубрики: Погода

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Аномальные холода, которые вынудили столичные власти



По предварительным расчетам специалистов Гидрометцентра, потепление станет осязаемым в начале следующей рабочей недели. В понедельник днем столбики термометров поднимутся выше плюс 15 градусов, а к среде и вовсе потеплеет до плюс 20. Дальнейших резких похолоданий в ближайшее время метеорологи уже не прогнозируют, заявил Вильфанд. Теплая погода в ближайшие дни начнет постепенно возвращаться в столичный регион, однако до майской нормы воздух прогреется только к середине следующей недели, рассказал в беседе с "Интерфаксом" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалист пояснил, что для этого времени года климатическая норма составляет около 19-20 градусов днем и примерно 5-7 ночью.Аномальные холода, которые вынудили столичные власти вернуть подачу тепла в квартиры горожан, пока что уходить из Москвы не собираются. В четверг, 11 мая, днем ожидается плюс 7-9 градусов, в пятницу - около плюс 10, в субботу - уже плюс 10-12, а в воскресенье воздух может прогреться до 15 градусов выше нуля. Тем не менее, в ночные и утренние часы будет холодно - около нуля или даже чуть ниже.По предварительным расчетам специалистов Гидрометцентра, потепление станет осязаемым в начале следующей рабочей недели. В понедельник днем столбики термометров поднимутся выше плюс 15 градусов, а к среде и вовсе потеплеет до плюс 20. Дальнейших резких похолоданий в ближайшее время метеорологи уже не прогнозируют, заявил Вильфанд.



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