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Погода в Москве нормализуется к середине следующей недели
10 мая 2017 г. | Время публикации 18:24
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Теплая погода в ближайшие дни начнет постепенно возвращаться в столичный регион, однако до майской нормы воздух прогреется только к середине следующей недели, рассказал в беседе с "Интерфаксом" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалист пояснил, что для этого времени года климатическая норма составляет около 19-20 градусов днем и примерно 5-7 ночью.

Аномальные холода, которые вынудили столичные власти вернуть подачу тепла в квартиры горожан, пока что уходить из Москвы не собираются. В четверг, 11 мая, днем ожидается плюс 7-9 градусов, в пятницу - около плюс 10, в субботу - уже плюс 10-12, а в воскресенье воздух может прогреться до 15 градусов выше нуля. Тем не менее, в ночные и утренние часы будет холодно - около нуля или даже чуть ниже.

По предварительным расчетам специалистов Гидрометцентра, потепление станет осязаемым в начале следующей рабочей недели. В понедельник днем столбики термометров поднимутся выше плюс 15 градусов, а к среде и вовсе потеплеет до плюс 20. Дальнейших резких похолоданий в ближайшее время метеорологи уже не прогнозируют, заявил Вильфанд.
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