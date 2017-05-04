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Москвичам запретят держать дома лемуров и бурых медведей
10 мая 2017 г. | Время публикации 12:08 | Последние изменения 13:15
Рубрики: Животные  
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Moscow-Live.ru
Москвичам могут запретить держать в квартирах сов, енотов, лемуров и бурых медведей, за введение ограничения высказалось большинство участников опроса "Дикие животные в городе", сообщается на сайте краудсорсинг-проекта crowd.mos.ru.

Так, 50% участников отдали свои голоса против содержания в квартирах енотов, за аналогичный запрет по отношению к совам выступили 54% респондентов, запрет на содержание дома лемуров поддерживают 62% опрошенных, а бурых медведей – 94%. Этих представителей фауны предложили внести в список животных, запрещенных к содержанию в квартирах. Также в перечень видов зверей, которых в скором времени запретят содержать в городских домах, войдут ядовитые рептилии и дикие кошки.

Как сообщал ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, слушания по законопроекту "Об охране диких животных в городе Москве" могут состояться в Мосгордуме уже в мае. Обсуждение законопроекта с жителями началось 13 марта. Все идеи, полученные в ходе проекта, будут рассмотрены экспертами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, представителями зоозащитных организаций. Идеи, которые по итогам данного проекта получат наибольшую поддержку его участников и экспертов, будут внесены в проект закона "Об охране диких животных в городе Москве".

Новый закон призван защитить диких и экзотических животных, содержащихся в неволе, а также ужесточить меры за ненадлежащее обращение с ними. В частности, планируется ввести обязательную регистрацию таких животных и организовать в доме условия для комфортного содержания. Владелец будет обязан обеспечить доступ специалистов природоохранного ведомства к животному для оформления регистрации. Содержать крупных диких кошек и других хищников, а также ядовитых змей и крупных животных будет запрещено. Сами же москвичи предлагают обязать владельцев диких животных получать соответствующие документы и регистрировать на сайте департамента природопользования.
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