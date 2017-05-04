Эксперт разъяснил "юридическую ничтожность" московской программы реновации

10 мая 2017 г. Оппозиция в Госдуме подготовила поправки к закону о реновации

Депутаты оппозиционных фракций утверждают, что жители должны получить равноценное жилье, если сносимое окажется дороже, чем новостройка. А вопрос об участии в программе должен решаться на собрании собственников жилья.