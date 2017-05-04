Эксперт разъяснил "юридическую ничтожность" московской программы реновации

Московская программа реновации в своем нынешнем виде незаконна, противоречит Конституции страны и грозит огромным числом коллективных исков граждан в Верховный и Конституционный суда, а также в ЕСПЧ. Юрист Сергей Панченко в своей статье для Forbes
отмечает, что либо городские власти настолько некомпетентны, что не понимают "азбучных юридических истин", либо речь идет об очередной попытке решить вопрос "методом грубой административной силы".
Так, Панченко напоминает, что в праве существует сфера интереса публичного и интереса частного. Из этого проистекают и принципиальные различия в способах, которыми разрешаются споры и противоречия интересов сторон. В частной сфере основной способ урегулирования - это свободный договор равных сторон, тогда как в публичной - подчинение меньшинства большинству, но исключительно для государственных нужд.
Московская мэрия своими действиями и заявлениями наглядно демонстрирует, что реновация не связана с государственными интересами, а проводится в интересах самих горожан. Мэрия произвольно формирует "сносные" списки, из которых дома безо всякого объяснения исключаются и включаются вновь. Правительство устраивает голосование собственников, демонстрируя, что в вопросе об отнесении конкретного дома к программе реновации нет публичного интереса. Кроме того, находящаяся под сносимыми домами земля не изымается для государственных нужд. Не идет речи и об изъятии квартир для какой-либо общественной цели.
Таким образом, реновация - вопрос частный, а методы его решения должны быть исключительно договорными, подчеркивает Панченко. "Если дома сносятся не ради общественного интереса или безопасности граждан, то никакого изъятия квартир по решению суда на безальтернативной основе, как это предусматривает пресловутый законопроект
, быть не может. В существующем виде законопроект предусматривает безальтернативное предложение собственнику о переезде и последующий иск в суд со стороны правительства Москвы в случае отказа собственника. Такой подход является очевидно неконституционным даже при изъятии собственности для государственных нужд", - пишет адвокат.
Постановление столичного правительства об учете мнения собственников Панченко называет "полностью юридически ничтожным". Мало того, что оно появилось еще до того, как принят закон о реновации, так документ еще и наделяет жильцов дома полномочиями, которые не предусмотрены в Жилищном кодексе. Согласно закону, собственники квартир могут решать голосованием только вопросы, касающиеся управления общим имуществом дома, самым глобальным из которых является вопрос реконструкции. Дать согласие на снос дома собрание собственников даже единогласно не имеет права.
Отметим, что президент России Владимир Путин в начале мая, выступая на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения основных социально-экономических показателей, подчеркивал, что в рамках программы реновации "ничего не должно быть сделано с помощью силы, все должно осуществляться в рамках действующего закона". "Нельзя нарушать
фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав", - заявил глава государства.