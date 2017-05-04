Оппозиция в Госдуме подготовила поправки к закону о реновации

8 мая 2017 г. В соцсетях за снос пятиэтажек в Москве агитирует "золотая молодежь"

Как выяснили СМИ, среди "простых москвичей", пишущих о невыносимой жизни в пятиэтажках, немало молодых людей с высокопоставленными родителями, ведущие в действительности роскошный образ жизни и делающие карьеру в правительстве Москвы.