Оппозиция в Госдуме подготовила поправки к закону о реновации

Депутаты оппозиционных фракций подготовили поправки к законопроекту о реновации пятиэтажных домов в Москве. Они, в частности, предполагают, что в результате участия в программе жители должны получить "равноценное" жилье, если из-за места расположения сносимое жилье окажется дороже, чем предоставляемая новостройка. Должна быть предусмотрена и возможность получения денежной компенсации, пишет "Коммерсант"
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Депутаты оппозиционных фракций, критиковавшие законопроект о реновации, подготовили поправки ко второму чтению. Главнейшим из вопросов, который предлагается урегулировать, считается формулировка, согласно которой жилье, предоставляемое взамен сносимого, должно быть не равнозначным, а равноценным
. Как полагают авторы поправок Валерий Рашкин, Галина Хованская и члены фракции ЛДПР, корректировка нормы может пригодиться, если стоимость сносимого жилья окажется выше стоимости квартиры, предоставляемой в новостройке. Тогда равноценность должна быть обеспечена за счет большей площади новостройки. Также поправки предусматривают возможность получения денежной компенсации. С другой стороны, во избежание произвольных толкований предлагается указать, что реновация в Москве проводится строго в соответствии с нормами Жилищного кодекса, узаконившего в 2007 году правильное толкование термина "равноценное".
Второй блок поправок касается голосования граждан по участию в программе реновации. Сейчас, согласно проекту закона, правительство Москвы определяет "формы выявления и учета мнения населения" по вопросам реновации. Таким механизмом мэрия определила голосование на портале "Активный гражданин" и в районных МФЦ. В ЛДПР выступают против принципа, согласно которому "молчуны" считаются проголосовавшими за реновацию, а в КПРФ требуют учитывать мнение граждан на всех этапах реновации. Поэтому решение об участии либо об отказе от участия в программе может быть принято на общем собрании собственников помещения в многоквартирном доме. А при отсутствии кворума в дальнейшем должен проводиться поквартирный опрос.
Если дом подпал под реновацию в одном районе, но квартиру московское правительство может предоставить в соседнем "прилегающем районе", то новый дом должен отстоять от сносимого "на расстоянии не более пятисот метров". Такое правило коммунисты предлагают установить для жителей Центрального округа столицы. Для жителей Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского округов новые квартиры предлагают выдавать в домах, которые отстоят от сносимых "на расстоянии не более двух тысяч метров". Кроме того, в законопроекте должны быть указаны меры по решению проблем дополнительных парковок, поликлиник, школ и доступной среды для инвалидов. Что же касается поправок от партии "Единая Россия", то в Госдуме заявили, что их вариант поправок будет представлен после того, как депутаты обсудят все проблемы на встречах с москвичами и проведут парламентские слушания в Госдуме.
Напомним, противники закона о реновации намерены провести две акции протеста
: 21 мая москвичей призывают устроить протесты в своих районах, а 28 мая планируется общемосковский марш. В оргкомитете состоят партии ПАРНАС, "Яблоко", движение "За права человека" и независимые от власти муниципальные депутаты. Проект резолюции, который предлагают активисты, состоит из шести пунктов и требует снять с рассмотрения законопроект о реновации. Авторы резолюции настаивают на том, чтобы приоритет переселения отдавался очередникам, жителям аварийных домов и бывших общежитий-коммуналок. Напомним, в списке для голосования по программе расселения не оказалось многих таких домов. В резолюции также говорится, что переселение должно быть добровольным и экономически выгодным для жителей, программа должна гарантировать права частной собственности и учитывать интересы жителей домов, рядом с которыми будут строиться кварталы для переселенцев.
Столичные власти между тем утверждают, что 80 процентов москвичей "так или иначе" поддерживают программу. "Это и те, кто живут в пятиэтажках, и те, кто не живут. В домах, которые попали в перечень голосования, 85-90 процентов поддержки", - заявил столичный мэр Сергей Собянин, заявив, что протестные настроения создают в основном те, кого программа не касается напрямую
. Однако блогеры утверждают обратное: по их словам, за снос в соцсетях активно ратуют представители "золотой молодежи"
, делающие карьеру в столичном правительстве.