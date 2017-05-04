Думская оппозиция не собирается бороться с программой реновации

Представленные в Госдуме оппозиционные партии не собираются участвовать в борьбе с программой реновации московского жилья, а ограничатся подготовкой изменений
в соответствующий законопроект, сообщает РБК
со ссылкой на источники в нижней палате парламента. Возможность "выхода на улицы" не стали исключать только в КПРФ, и то лишь в том случае, если предложенные партией ко второму чтению поправки не будут приняты.
Так, представитель "Справедливой России" сообщил, что акций против сноса партия не планирует и к организованным другими силами протестам присоединяться также не собирается. Источник рассказал, что и лидер справедливороссов Сергей Миронов, и депутат Госдумы Галина Хованская поддерживают идею реновации, но считают, что в нее необходимо внести изменения с учетом интересов москвичей. Добиваться этого они будут в рамках деятельности Госдумы.
В ЛДПР напомнили, что партия голосовала за проект реновации, а их депутат Михаил Дегтярев является одним из авторов программы. Собеседник портала заявил, что на митинги
сейчас идут только "абстрактные недовольные, а не конкретные люди, которые против того, чтобы их расселяли". "Еще ни один дом на снос не подписали. Есть только примерные планы, даже ни одно полноценное голосование не состоялось", - сказал представитель ЛДПР. Отметим, предварительный список домов
, попадающих под снос, уже опубликован на портале столичной мэрии.
Лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков также подчеркнул, что в КПРФ не выступают в целом против сноса пятиэтажек, но против того, чтобы "мэрия действовала в интересах девелоперов, а не жителей". "Мы не отрицаем того, что переселять людей из аварийного, устаревшего жилья надо, но почему-то не эти дома мы видим в первоочередных планах московской мэрии, а, скажем, совершенно не устаревшие сталинки", - заявил Клычков.
Один из разработчиков генплана Москвы рассказал РБК, что поправки о возможной денежной компенсации при переселении, а также о возможности выбора новой квартиры властями изначально не планировались, а были приняты под шквалом критики со стороны населения столицы и экспертов, в том числе из Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Именно под давлением общественности московской мэрии пришлось пойти на попятную, подчеркнул источник.
Представитель КПРФ добавил, что все недавние заявления и президента, и думского руководства о том, что торопиться с принятием закона о сносе нельзя, очень обеспокоили Кремль. В администрации Владимира Путина рекомендовали столичным властям срочно найти способ погасить протесты. Впрочем, столичные власти продолжают утверждать, что протест против реновации "выдуман"
несистемной оппозицией, которая "ищет повод для скандала" перед муниципальными выборами. О неконституционности
законопроекта реновации чиновники предпочитают не говорить.
Напомним, непарламентская оппозиция намерена
провести в мае сразу две акции против законопроекта о реновации. 21 мая москвичей призывают устроить протесты в своих районах, а 28 мая планируется общемосковский марш. Организацией митингов занимаются партии ПАРНАС, "Яблоко", движение "За права человека" и независимые от власти муниципальные депутаты. Оппозиционеры намерены посетить и первый митинг против реновации
, который уже согласован с мэрией на 14 мая. "Мы придем на митинг и предложим свой проект резолюции. Там же мы начнем сбор подписей под петицией в защиту права москвичей на жилье", - сообщили в ПАРНАСе.