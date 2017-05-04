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Москвичам пообещали до конца дня вернуть тепло в квартиры
10 мая 2017 г. | Время публикации 14:55 | Последние изменения 16:18
Рубрики: Городская инфраструктура, Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
В связи с холодной погодой, установившейся в столичном регионе, в жилые дома и объекты социальной сферы будет возобновлена подача тепла, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской объединенной электросетевой компании (МОЭК). В начале мая МОЭК с подачи городских чиновников перевела системы теплоснабжения на летний режим работы, однако спустя несколько дней стало ясно, что власти с этим решением поторопились.

"МОЭК в связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступило к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы. Предполагается, что отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца сегодняшнего дня", - заявили в компании.

Отметим, что ранее столичная мэрия решила перенести сроки профилактических отключений горячей воды в квартирах москвичей с 10 мая на 15-е. Согласно прогнозам Гидрометцентра России, всю эту неделю москвичей ждет прохладная погода с ночными заморозками. Температура воздуха перестанет уходить в отрицательные значения только к следующему понедельнику.
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По прогнозам Гидрометцентра, москвичей ждет прохладная неделя с ночными заморозками и дневным температурами, не превышающими плюс 10-12 градусов. К 15 мая воздух может прогреться до 16-17 градусов.

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