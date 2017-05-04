Москвичам пообещали до конца дня вернуть тепло в квартиры

В связи с холодной погодой, установившейся в столичном регионе, в жилые дома и объекты социальной сферы будет возобновлена подача тепла, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу Московской объединенной электросетевой компании (МОЭК). В начале мая МОЭК с подачи городских чиновников перевела системы теплоснабжения на летний режим работы, однако спустя несколько дней стало ясно, что власти с этим решением поторопились.
"МОЭК в связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступило к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы. Предполагается, что отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца сегодняшнего дня", - заявили в компании.
Отметим, что ранее столичная мэрия решила перенести
сроки профилактических отключений горячей воды в квартирах москвичей с 10 мая на 15-е. Согласно прогнозам Гидрометцентра России
, всю эту неделю москвичей ждет прохладная погода с ночными заморозками. Температура воздуха перестанет уходить в отрицательные значения только к следующему понедельнику.