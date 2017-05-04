Москвичам пообещали до конца дня вернуть тепло в квартиры

9 мая 2017 г. Сроки отключения горячей воды в домах перенесли на 15 мая из-за холодов

По прогнозам Гидрометцентра, москвичей ждет прохладная неделя с ночными заморозками и дневным температурами, не превышающими плюс 10-12 градусов. К 15 мая воздух может прогреться до 16-17 градусов.