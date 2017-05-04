Московские власти продолжают сносить исторические здания: на очереди два дома-памятника в Пожарском переулке

6 мая 2017 г. В Москве сносят усадьбу Неклюдовой, в которой власти не признали объект культурного наследия

В ночь на субботу начался снос усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной улице. В Мосгорнаследии заявили, что усадьба не являлась объектом культурного наследия. "Архнадзор" назвал снос "варварством".