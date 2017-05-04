Московские власти продолжают сносить исторические здания: на очереди два дома-памятника в Пожарском переулке

За минувшие майские праздники Москва по воле столичного правительства лишилась двух исторических зданий, но на этом чиновники останавливаться не собираются. Как пишет на своей странице в Facebook
активист общественного движения "Архнадзор" Андрей Новичков, сейчас спешно готовят к сносу еще два дома, на этот раз в Пожарском переулке в Хамовниках. Здания уже отгородили строительным забором, а во дворе стоит экскаватор.
По словам Новичкова, угроза уничтожения нависла над домами номер 3 и номер 5. Первый является главным домом жены титулярного советника М. А. Зиминой, второй - доходным домом потомственного почетного гражданина С. Н. Колобашкина. "Вместе эти здания представляют собой ансамбль жилой застройки XIX - начала XX века заповедной зоны Остоженки. На их месте запланировано новое строительство, заказчиком которого является крупный предприниматель, меценат и любитель русского искусства Владимир Семенихин. Лихие майские праздники получаются", - заявил градозащитник.
Отметим, что 6 мая посреди ночи рабочие начали сносить главный дом городской усадьбы Неклюдовой
на Малой Бронной улице. Здание было построено в 1840-х годах, а затем подвергалось перестройке уже в прошлом веке. Тот факт, что эта усадьба относилась к исторически ценным градоформирующим объектам, не помешал столичным властям в ноябре 2016 года оформить разрешение на ее снос. В "Архнадзоре" уничтожение дома окрестили "выдающимся примером градостроительного варварства и беззакония, недопустимого в столице цивилизованной страны".
Москвичи пытались противостоять сносу - возле забора усадьбы собрались десятки человек. Однако пробиться к зданию людям не удалось: по периметру усадьбы строители возвели высокий металлический забор, а единственный проход на территорию объекта охраняли как рабочие в спецформе, так и сотрудники правоохранительных органов. Уже днем 6 мая спасать было фактически нечего: от усадьбы Неклюдовой остались лишь руины.
За несколько дней до этих событий возобновился снос другого исторического здания - a href=http://www.newsmsk.com/article/22mar2017/snos_grigoriev.html>фабрики купца Григорьева
на Большой Андроньевской улице. Уничтожение фабрики началось еще в конце марта вопреки федеральному законодательству, а также в нарушение градостроительных норм. Усилиями муниципального депутата из района Лефортово Александры Андреевой снос решением суда был приостановлен, но застройщик этот факт проигнорировал и возобновил работы. Теперь восстановить фабрику Григорьева уже не получится, а на ее месте, согласно планам мэрии, появится элитное жилье.