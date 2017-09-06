Главу Мосгоризбиркома потребовали отправить в отставку за провальную организацию выборов

10 сентября 2017 г. Путин впервые проголосовал на муниципальных выборах

По словам президента, он предварительно изучил биографии кандидатов, а потому "выбор был осознанный". Личности приглянувшихся ему участников голосования Путин раскрывать не стал: "секретная информация".