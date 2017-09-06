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Главу Мосгоризбиркома потребовали отправить в отставку за провальную организацию выборов
10 сентября 2017 г. | Время публикации 18:58 | Последние изменения 22:57
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости /Николай Хижняк
Партия "Яблоко" требует отставки председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за "сознательное снижение явки" на муниципальных выборах в столице, заявил заместитель председателя партии Николай Рыбаков. Критика в адрес Мосгоризбиркома звучала на протяжении всего дня голосования, причем не только от рядовых граждан и активистов: крайне низкую явку избирателей отметили президент России Владимир Путин и глава Центризбиркома Элла Памфилова. СМИ ранее выяснили, что стратегия молчания изначально была спланирована столичной мэрией.

"Первый раз за всю историю избирательной кампании в Москве избиратели не получили никакой официальной информации о выборах. ЦИК озаботился этим за несколько дней до выборов, но было слишком поздно. Политическую ответственность за сознательное снижение явки несет мэр Москвы Сергей Собянин, а организационную - председатель МГИК Валентин Горбунов. Он должен уйти в отставку", - цитирует Рыбакова сайт "Яблока".

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Лидер столичного отделения партии Сергей Митрохин, в свою очередь, пожаловался на аномальное количество заявок на выносные урны. Так, в одном лишь Красносельском районе оказалось 418 "надомников". Кроме того, на одном из участков района Арбат массово голосовали военнослужащие - их оказалось больше, чем там живет местных жителей. На некоторых столичных участках были зафиксированы случаи недопуска наблюдателей к журналам, а также запрет на использование фотосъемки.

Сам Горбунов в беседе с журналистами заявил, что обвинять Мосгоризбирком за низкую явку - "это не по адресу", а также отметил, что критериев степени информирования на выборах не существует. "Много, мало информирования. А где критерии этого? У нас что, в законодательстве записано, какое количество и чего должно быть? Нет такого понятия. Это как деньги в семье - никогда много не бывает", - заявил глава МГИК (цитата по ТАСС).

Ранее в воскресенье он утверждал, что никаких серьезных нарушений на выборах в столице нет, а появляющиеся в интернете жалобы - это провокации. Низкую явку на выборах он объяснил хорошей погодой и праздничными мероприятиями в честь Дня города. "В Москве не знает о выборах только тот, кто не хотел о них знать", - заявил он. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ответ призвала Горбунова прекратить оправдываться, подчеркнув: "Как информировали, такая и явка".

Действия Мосгоризбиркома по информированию горожан о предстоящих выборах раскритиковала и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что людей на избирательных участках было крайне мало, а очереди на получение бюллетеней попросту отсутствовали. По ее словам, явка избирателей была "совершенно необоснованно занижена". "Эта избирательная кампания в Москве сильно проигрывает по информационной поддержке по сравнению с прошлыми", - заключила омбудсмен.

Отметим, что днем в воскресенье участие в муниципальных выборах принял президент России Владимир Путин. Глава государства также констатировал, что явка на участке, где он голосовал, оказалась невысокой. "Жители придут еще, еще не вечер", - выразил надежду Путин. Источники телеканала "Дождь", близкие к Кремлю, отмечали, что президент таким образом надеялся подать пример избирателям и привлечь внимание к выборам. Эксперты, впрочем, сразу констатировали, что на явку это событие повлияет едва ли.

Газета "Ведомости" ранее выяснила, что стратегия молчания перед муниципальными выборами была придумана вице-мэром Анастасией Раковой, чтобы в муниципальные органы власти прошли только согласованные кандидаты мэрии. Выбранная властями тактика, судя по всему, сработала: по состоянию на 15:00 в голосовании приняли участие лишь 8,48 процента избирателей.
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