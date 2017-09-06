Глава Мосгоризбиркома пригрозил наказать "Эхо Москвы" за незаконную агитацию оппозиционных кандидатов

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов заявил, что радиостанция "Эхо Москвы" может быть привлечена к административной ответственности за предвыборную агитацию в эфире в день тишины 9 сентября. По словам Горбунова, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Мосгоризбиркома в ближайшее время.
"На радио в день тишины прокручивался повтор рекламной программы с Дмитрием Гудковым. Не понимаю, как такое уважаемое издание, как "Эхо Москвы", пошло на такое", - цитирует главу МГИК агентство "Интерфакс"
. Горбунов также добавил, что на сайте радиостанции была размещена ссылка на интернет-ресурс, "который явно попадает под признаки агитации".
Отметим, что муниципальный депутат из Лефортово Александра Андреева на своей странице в Facebook
рассказывала, что в ее районе предвыборный день тишины активно нарушали представители "Единой России". "В субботу едро массово клеило плакаты и раскидывало листовки по ящикам", - пишет Андреева.
Активистка Дарья Сорокина, в свою очередь, сообщила
о другой технологии, которую в субботу "отрабатывали" власти. "В Братеево обзванивают народ якобы от КПРФ и сообщают, что муниципальные выборы отменили и приходить не нужно. В общем, сушат явку как могут и вытягивают едроссов практически за уши", - заявила Сорокина. Горбунов о подобных инцидентах сегодня не упоминал.
В КПРФ об этом инциденте знают
и уже подали соответствующую жалобу в Центризбирком России. Коммунисты также намерены обратиться в Генпрокуратуру РФ и в прокуратуру Москвы. По словам секретаря Мосгоркома КПРФ Андрея Клычкова, в текстах жалоб речь идет не только о распространении ложной информации от имени КПРФ, но и о многочисленных грубых нарушениях в ходе столичных выборов. Ранее партия "Яблоко" потребовала
отставки Горбунова с поста главы Мосгоризбиркома.