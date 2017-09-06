NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
сентября
pda
Поиск
Архив

Глава Мосгоризбиркома пригрозил наказать "Эхо Москвы" за незаконную агитацию оппозиционных кандидатов
10 сентября 2017 г. | Время публикации 22:55
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов заявил, что радиостанция "Эхо Москвы" может быть привлечена к административной ответственности за предвыборную агитацию в эфире в день тишины 9 сентября. По словам Горбунова, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Мосгоризбиркома в ближайшее время.

"На радио в день тишины прокручивался повтор рекламной программы с Дмитрием Гудковым. Не понимаю, как такое уважаемое издание, как "Эхо Москвы", пошло на такое", - цитирует главу МГИК агентство "Интерфакс". Горбунов также добавил, что на сайте радиостанции была размещена ссылка на интернет-ресурс, "который явно попадает под признаки агитации".

Отметим, что муниципальный депутат из Лефортово Александра Андреева на своей странице в Facebook рассказывала, что в ее районе предвыборный день тишины активно нарушали представители "Единой России". "В субботу едро массово клеило плакаты и раскидывало листовки по ящикам", - пишет Андреева.

Активистка Дарья Сорокина, в свою очередь, сообщила о другой технологии, которую в субботу "отрабатывали" власти. "В Братеево обзванивают народ якобы от КПРФ и сообщают, что муниципальные выборы отменили и приходить не нужно. В общем, сушат явку как могут и вытягивают едроссов практически за уши", - заявила Сорокина. Горбунов о подобных инцидентах сегодня не упоминал.

В КПРФ об этом инциденте знают и уже подали соответствующую жалобу в Центризбирком России. Коммунисты также намерены обратиться в Генпрокуратуру РФ и в прокуратуру Москвы. По словам секретаря Мосгоркома КПРФ Андрея Клычкова, в текстах жалоб речь идет не только о распространении ложной информации от имени КПРФ, но и о многочисленных грубых нарушениях в ходе столичных выборов. Ранее партия "Яблоко" потребовала отставки Горбунова с поста главы Мосгоризбиркома.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Главу Мосгоризбиркома потребовали отправить в отставку за провальную организацию выборов
10 сентября 2017 г.
Главу Мосгоризбиркома потребовали отправить в отставку за провальную организацию выборов
Валентин Горбунов в ответ на обвинения в сознательном занижении явки заявил, что они сделаны "не по адресу". Информирование о выборах же он сравнил с деньгами в семье - "никогда много не бывает".
10 сентября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.09.2017   22:52
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 10 сентября 2017 г. // Последняя новость 22:55
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>