Глава Мосгоризбиркома пригрозил наказать "Эхо Москвы" за незаконную агитацию оппозиционных кандидатов

10 сентября 2017 г. Главу Мосгоризбиркома потребовали отправить в отставку за провальную организацию выборов

Валентин Горбунов в ответ на обвинения в сознательном занижении явки заявил, что они сделаны "не по адресу". Информирование о выборах же он сравнил с деньгами в семье - "никогда много не бывает".