К жалобам на организацию московских выборов присоединились коммунисты

Представители столичного горкома КПРФ зафиксировали грубые нарушения в ходе выборов муниципальных депутатов, состоявшихся 10 сентября, и намерены пожаловаться в связи с этим в Мосгоризбирком, Генпрокуратуру, а также прокуратуру Москвы. По словам секретаря Мосгоркома КПРФ Андрея Клычкова, в Центризбирком России заявление от коммунистов уже поступило.
Клычков рассказал, что в ходе предвыборной кампании партия столкнулась с массовым распространением ложной информации от имени КПРФ об отказе партии участвовать в московских выборах. "Также поступило много жалоб о нарушениях при надомном голосовании и есть факты, говорящие о том, что военнослужащим указывали за кого им голосовать", - цитирует Клычкова ТАСС.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее утверждал, что жалоб на нарушения при проведении голосования на дому в ходе муниципальных выборов не было. "Ни к нам, ни в аппарат уполномоченного по правам человека, ни в Общественный штаб ни одной жалобы на нарушения, возможные при голосовании вне помещения, в течение дня не поступало", - заявил он.
Что касается участков, где массово голосовали военные, то это для Москвы "постоянная тема", отметил Горбунов. "Есть девятый избирательный участок на Арбате - это Минобороны, там голосуют офицеры, которые являются жителями Москвы, имеют регистрацию по месту жительства, поэтому на этом участке голосуют. Просто сразу начинаются разговоры о специальном скоплении народа", - добавил глава МГИК.
Отметим, что ранее партия "Яблоко" потребовала отправить в отставку
председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за "сознательное снижение явки" на столичных выборах. "Политическую ответственность за сознательное снижение явки несет мэр Москвы Сергей Собянин, а организационную - председатель МГИК", - отметил заместитель председателя партии Николай Рыбаков. На крайне низкую явку также обратили внимание президент России Владимир Путин
и глава Центризбиркома Элла Памфилова
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Лидер столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин, в свою очередь, пожаловался на аномальное количество заявок на выносные урны. Так, в одном лишь Красносельском районе оказалось 418 "надомников". Митрохин также отметил, что военнослужащих, которые голосовали на Арбате, было больше, чем там живет местных жителей. Кроме того, по словам политика, на некоторых столичных участках были зафиксированы случаи недопуска наблюдателей к журналам и запрещалась фотосъемка.