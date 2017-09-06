Мосгоризбирком обвинил кандидата от "Яблока" в нападении на сотрудников УИКа в Дорогомилово Рубрики: Общество

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"Первый случай нарушений на выборах связан с нарушением общественного порядка. В Дорогомилово на участке 2559 удален силами сотрудников кандидат от "Яблока". Он напал на членов УИК, нанес побои и покусал. Правоохранительные органы занимаются этим случаем", - рассказал Горбунов (цитата по ТАСС).



Ранее кандидат в депутаты Владимир Егоров заявил, что на избирательном участке в Дорогомилово, напротив, напали на него за то, что он



Глава Мосгоризбиркома также прокомментировал появившиеся в интернете сообщения о голосовании по разнарядке в районе Марьино. По его словам, фотография, на которой якобы было запечатлено "голосование группой", на самом деле оказалась снимком семьи из четырех человек, решивших на память сфотографироваться рядом с плакатом с кандидатом. "Хорошо, бдительность", - съязвил Горбунов.



Отдельно он прокомментировал



Представители оппозиции ранее пожаловались, что на муниципальных выборах в Москве отмечается аномальное количество граждан, пожелавших проголосовать на дому. Политик Дмитрий Гудков, в частности, заявил, что подписи в заявлениях "надомников" и в реестре избирателей не совпадают, а наблюдатели, которые отправляются по квартирам, видели, как пожилых людей вынуждали голосовать соцработники. Кандидат в муниципальные депутаты в Москве от партии "Яблоко" покусал членов участковой избирательной комиссии (УИК) в районе Дорогомилово, заявил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Имя кандидата он называть не стал, отметив лишь, что к настоящему моменту нападавшего удалили с избирательного участка."Первый случай нарушений на выборах связан с нарушением общественного порядка. В Дорогомилово на участке 2559 удален силами сотрудников кандидат от "Яблока". Он напал на членов УИК, нанес побои и покусал. Правоохранительные органы занимаются этим случаем", - рассказал Горбунов (цитата по ТАСС).Ранее кандидат в депутаты Владимир Егоров заявил, что на избирательном участке в Дорогомилово, напротив, напали на него за то, что он увидел список с номерами избирателей . "Члены УИК делали выписки порядкового номера проголосовавшего избирателя по списку избирателей. При попытке сфотографировать хотели вырвать лист, потом снова напали и оторвали еще кусок вещественного доказательства", - пожаловался Егоров.Глава Мосгоризбиркома также прокомментировал появившиеся в интернете сообщения о голосовании по разнарядке в районе Марьино. По его словам, фотография, на которой якобы было запечатлено "голосование группой", на самом деле оказалась снимком семьи из четырех человек, решивших на память сфотографироваться рядом с плакатом с кандидатом. "Хорошо, бдительность", - съязвил Горбунов.Отдельно он прокомментировал ситуацию с надомным голосованием . Так, один из кандидатов в Мещанском районе "устроил скандал", потому что ему не разрешили присутствовать при голосовании на дому. "Ему объяснили, что по закону за этим могут следить члены комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели", - добавил глава Мосгоризбиркома.Представители оппозиции ранее пожаловались, что на муниципальных выборах в Москве отмечается аномальное количество граждан, пожелавших проголосовать на дому. Политик Дмитрий Гудков, в частности, заявил, что подписи в заявлениях "надомников" и в реестре избирателей не совпадают, а наблюдатели, которые отправляются по квартирам, видели, как пожилых людей вынуждали голосовать соцработники.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 сентября 2017 г. Оппозиция пожаловалась на подозрительное количество "надомников" на выборах в Москве

По сравнению с прошлыми годами желавших проголосовать на дому оказалось в 4 раза больше. Наблюдатели утверждают, что подписи в заявлениях надомников и в реестре избирателей не совпадают, а пожилых людей вынуждают голосовать соцработники.

