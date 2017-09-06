NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
сентября
pda
Поиск
Архив

Мосгоризбирком обвинил кандидата от "Яблока" в нападении на сотрудников УИКа в Дорогомилово
10 сентября 2017 г. | Время публикации 13:02 | Последние изменения 13:45
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Фото NEWSru.com
Кандидат в муниципальные депутаты в Москве от партии "Яблоко" покусал членов участковой избирательной комиссии (УИК) в районе Дорогомилово, заявил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Имя кандидата он называть не стал, отметив лишь, что к настоящему моменту нападавшего удалили с избирательного участка.

"Первый случай нарушений на выборах связан с нарушением общественного порядка. В Дорогомилово на участке 2559 удален силами сотрудников кандидат от "Яблока". Он напал на членов УИК, нанес побои и покусал. Правоохранительные органы занимаются этим случаем", - рассказал Горбунов (цитата по ТАСС).

Ранее кандидат в депутаты Владимир Егоров заявил, что на избирательном участке в Дорогомилово, напротив, напали на него за то, что он увидел список с номерами избирателей. "Члены УИК делали выписки порядкового номера проголосовавшего избирателя по списку избирателей. При попытке сфотографировать хотели вырвать лист, потом снова напали и оторвали еще кусок вещественного доказательства", - пожаловался Егоров.

Глава Мосгоризбиркома также прокомментировал появившиеся в интернете сообщения о голосовании по разнарядке в районе Марьино. По его словам, фотография, на которой якобы было запечатлено "голосование группой", на самом деле оказалась снимком семьи из четырех человек, решивших на память сфотографироваться рядом с плакатом с кандидатом. "Хорошо, бдительность", - съязвил Горбунов.

Отдельно он прокомментировал ситуацию с надомным голосованием. Так, один из кандидатов в Мещанском районе "устроил скандал", потому что ему не разрешили присутствовать при голосовании на дому. "Ему объяснили, что по закону за этим могут следить члены комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели", - добавил глава Мосгоризбиркома.

Представители оппозиции ранее пожаловались, что на муниципальных выборах в Москве отмечается аномальное количество граждан, пожелавших проголосовать на дому. Политик Дмитрий Гудков, в частности, заявил, что подписи в заявлениях "надомников" и в реестре избирателей не совпадают, а наблюдатели, которые отправляются по квартирам, видели, как пожилых людей вынуждали голосовать соцработники.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Оппозиция пожаловалась на подозрительное количество "надомников" на выборах в Москве
10 сентября 2017 г.
Оппозиция пожаловалась на подозрительное количество "надомников" на выборах в Москве
По сравнению с прошлыми годами желавших проголосовать на дому оказалось в 4 раза больше. Наблюдатели утверждают, что подписи в заявлениях надомников и в реестре избирателей не совпадают, а пожилых людей вынуждают голосовать соцработники.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.09.2017   14:43
2
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 10 сентября 2017 г. // Последняя новость 13:46
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>