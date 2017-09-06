Оппозиция пожаловалась на подозрительное количество "надомников" на выборах в Москве Рубрики: Общество

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"Подписи в заявлениях надомников и в реестре избирателей не совпадают. Наблюдатели, которые отправляются по квартирам, видят, что пожилых людей вынуждают голосовать соцработники. Ну а те, кто голосует добровольно, держат перед глазами выданные им заранее листовки "Единой России". Вывод один: не придете на выборы вы - проголосуют за вас, просто поставив галочку там, где подскажут единороссы", - пишет оппозиционер на своей странице в



Администратор сообщества жителей Алексеевского района, Останкино и Ростокино в



Он уточнил, что в одном из округов было подано более 200 заявлений от надомников, и это при том, что для победы на выборах при низкой явке кандидату в муниципальные депутаты может быть достаточно 800-900 голосов. "То есть пятая часть голосов обеспечена кандидатам от "Единой России" за счет принуждения беспомощных и зависимых от собеса пенсионеров", - заключил Купеев.



Оппозиционер, кандидат в муниципальные депутаты Илья Яшин также



Проблема с "надомниками" широко обсуждалась после выборов мэра в 2013 году. Политик Алексей Навальный, претендовавший на пост градоначальника, подал тогда иск в Мосгорсуд, заявив о многочисленных нарушениях, среди которых - спорные ситуации с голосованием на дому, предполагаемый подкуп пожилых избирателей продуктовыми наборами, адресную рассылку агитматериалов от Сергея Собянина а также использование кандидатом Собяниным муниципальных газет и эфирного времени на телеканалах.



Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в воскресенье утром заявил, что на предыдущих выборах мэра на дому проголосовали около 90 тысяч человек, а на сегодняшних муниципальных выборах количество таких заявок - 60 тысяч. "Все эти потолочные заявления - в два, три, пять раз больше. Мы официальной информацией располагаем. Я к тому, что сейчас опять начнутся провокации, такие заявления заранее пытаюсь оправдать", - добавил он.



Отметим, что за день до старта голосования в столице разразился скандал, стоивший рабочего места заместителю главы управы района Ново-Переделкино Светлане Антоновой. В Сети появились три ролика, на которых Антонова занималась подготовкой фальсификаций, раздавая инструкции представителям участковых избирательных комиссий. Мэр Москвы На стартовавших в воскресенье утром в Москве муниципальных выборах отмечается аномальное количество граждан, пожелавших проголосовать на дому. По словам политика Дмитрия Гудкова, число "надомников" по сравнению с предыдущими годами выросло примерно в четыре раза. Их участие в голосовании сопровождается грубыми нарушениями законодательства."Подписи в заявлениях надомников и в реестре избирателей не совпадают. Наблюдатели, которые отправляются по квартирам, видят, что пожилых людей вынуждают голосовать соцработники. Ну а те, кто голосует добровольно, держат перед глазами выданные им заранее листовки "Единой России". Вывод один: не придете на выборы вы - проголосуют за вас, просто поставив галочку там, где подскажут единороссы", - пишет оппозиционер на своей странице в Facebook Администратор сообщества жителей Алексеевского района, Останкино и Ростокино в Facebook Виталий Купеев также отметил "тревожную картину" с огромным количеством заявлений от москвичей, голосующих из дома. "Вчера и сегодня наблюдатели продолжают обзвон по заявлениям "надомников". Очень многие просто не подавали заявлений. Фактически соцработники принуждают голосовать всех, кто в районе получает социальное обеспечение", - пишет Купеев.Он уточнил, что в одном из округов было подано более 200 заявлений от надомников, и это при том, что для победы на выборах при низкой явке кандидату в муниципальные депутаты может быть достаточно 800-900 голосов. "То есть пятая часть голосов обеспечена кандидатам от "Единой России" за счет принуждения беспомощных и зависимых от собеса пенсионеров", - заключил Купеев.Оппозиционер, кандидат в муниципальные депутаты Илья Яшин также обратил внимание на ситуацию с "надомниками". "Избирком отправляет группы с переносными урнами к избирателям, которые голосуют надомно. В каждой группе - наш наблюдатель. Повсеместно пожилые избиратели говорят, что к ним только что заходил соцработник и напоминал фамилии кандидатов "Единой России", за которых надо голосовать. То есть комиссии передают в управу маршрутный лист надомников и перед визитом их обегают соцработники-агитаторы", - отметил Яшин.Проблема с "надомниками" широко обсуждалась после выборов мэра в 2013 году. Политик Алексей Навальный, претендовавший на пост градоначальника, подал тогда иск в Мосгорсуд, заявив о многочисленных нарушениях, среди которых - спорные ситуации с голосованием на дому, предполагаемый подкуп пожилых избирателей продуктовыми наборами, адресную рассылку агитматериалов от Сергея Собянина а также использование кандидатом Собяниным муниципальных газет и эфирного времени на телеканалах.Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в воскресенье утром заявил, что на предыдущих выборах мэра на дому проголосовали около 90 тысяч человек, а на сегодняшних муниципальных выборах количество таких заявок - 60 тысяч. "Все эти потолочные заявления - в два, три, пять раз больше. Мы официальной информацией располагаем. Я к тому, что сейчас опять начнутся провокации, такие заявления заранее пытаюсь оправдать", - добавил он.Отметим, что за день до старта голосования в столице разразился скандал, стоивший рабочего места заместителю главы управы района Ново-Переделкино Светлане Антоновой. В Сети появились три ролика, на которых Антонова занималась подготовкой фальсификаций, раздавая инструкции представителям участковых избирательных комиссий. Мэр Москвы отправил ее в отставку , пообещав "честные выборы". Оппозиционер Алексей Навальный, впрочем, подметил, что подобные фальсификации есть везде, просто "идиоты" из Ново-Переделкино умудрились попасться.



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