Омбудсмен Татьяна Москалькова признала плохую информированность населения о выборах

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что избирательная кампания перед нынешними муниципальными выборами в Москве сильно проиграла по информационной поддержке по сравнению с прошлыми годами. По ее словам, из-за недоработок городских властей в этой области явка избирателей оказалась "совершенно необоснованно занижена".
Москалькова, в частности, посетовала, что свой избирательный участок в Сокольническом районе нашла с большим трудом. "В доме, где я проживаю, и во многих других домах Москвы информация о месте расположения избирательных участков отсутствует", - написала омбудсмен у себя в Instagram
. Она также обратила внимание на то, что людей на участках крайне мало, а очереди на получение бюллетеней попросту отсутствуют. Отдельного упрека удостоились кабинки для голосования, которые Москальковой показались "ужасно неудобными".
Ранее работу столичных властей по информированию населения о муниципальных выборах подвергла критике председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, в свою очередь, попытался возложить вину за низкую явку на хорошую погоду, праздничные мероприятия и открытие парка "Зарядье". Памфилова предложила ему прекратить оправдываться
.