Омбудсмен Татьяна Москалькова признала плохую информированность населения о выборах

10 сентября 2017 г. "Как информировали, такая и явка": Памфилова пресекла попытки главы Мосгоризбиркома оправдаться за "безлюдные" выборы

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов попытался возложить вину за крайне низкую явку на хорошую погоду, праздничные мероприятия, а также открытие парка "Зарядье".