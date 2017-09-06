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Омбудсмен Татьяна Москалькова признала плохую информированность населения о выборах
10 сентября 2017 г. | Время публикации 17:45 | Последние изменения 18:25
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что избирательная кампания перед нынешними муниципальными выборами в Москве сильно проиграла по информационной поддержке по сравнению с прошлыми годами. По ее словам, из-за недоработок городских властей в этой области явка избирателей оказалась "совершенно необоснованно занижена".

Москалькова, в частности, посетовала, что свой избирательный участок в Сокольническом районе нашла с большим трудом. "В доме, где я проживаю, и во многих других домах Москвы информация о месте расположения избирательных участков отсутствует", - написала омбудсмен у себя в Instagram. Она также обратила внимание на то, что людей на участках крайне мало, а очереди на получение бюллетеней попросту отсутствуют. Отдельного упрека удостоились кабинки для голосования, которые Москальковой показались "ужасно неудобными".

Ранее работу столичных властей по информированию населения о муниципальных выборах подвергла критике председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, в свою очередь, попытался возложить вину за низкую явку на хорошую погоду, праздничные мероприятия и открытие парка "Зарядье". Памфилова предложила ему прекратить оправдываться.

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