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В центре Москвы задержали 19 человек, устроивших несанкционированную "прогулку"
10 сентября 2017 г. | Время публикации 17:31 | Последние изменения 18:25
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Девятнадцать участников движения "Новая оппозиция" были задержаны в воскресенье днем на Тверской улице в центре Москвы во время несанкционированной "прогулки", сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на самих активистов. Как отмечается, участники акции не имели при себе никаких плакатов, листовок и других средств агитации.

"В первом автозаке четыре человека: Алексей Иванов, Дмитрий Мезенин, Алексей Шепелев, Ольга Романова. Их везут в Краснопресненский ОВД. Во Втором автозаке пятнадцать человек: Марина Моргунова, Дмитрий Лазарев, Орест Черчесов, Дмитрий Моргулёв, Максим Холодилкин, Валерий Данилов, Алла Арутюнян, Лилия Арутюнян, Слава Семилетов, Александр Тетеря, Михаил Шендаков, Марина Шендакова, Татьяна Никонова, Валентин Шляков. Их привезли в ОВД по Мещанскому району", - рассказали правозащитники.

В Twitter портала "Грани.Ру" говорится, что оппозиционеры, "чтобы не злить власть", просто вышли гулять, никак не отличаясь при этом от любой компании на улице. "Но их все равно винтят", - добавили в издании.



О задержании активистов сообщил и "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Новой оппозиции". "По нашей информации, девятнадцать человек были задержаны во время проведения прогулки на Тверской улице у Музея современной истории России", - рассказал собеседник агентства. Официальных комментариев относительно задержания не поступало.
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