В центре Москвы задержали 19 человек, устроивших несанкционированную "прогулку" Рубрики: Общество

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"В первом автозаке четыре человека: Алексей Иванов, Дмитрий Мезенин, Алексей Шепелев, Ольга Романова. Их везут в Краснопресненский ОВД. Во Втором автозаке пятнадцать человек: Марина Моргунова, Дмитрий Лазарев, Орест Черчесов, Дмитрий Моргулёв, Максим Холодилкин, Валерий Данилов, Алла Арутюнян, Лилия Арутюнян, Слава Семилетов, Александр Тетеря, Михаил Шендаков, Марина Шендакова, Татьяна Никонова, Валентин Шляков. Их привезли в ОВД по Мещанскому району", - рассказали правозащитники.



В Twitter портала



Чтобы не злить власть оппозиционеры просто гуляют, т.е. внешне никак не отличаются от любой компании на улице. Но их все равно винтят. pic.twitter.com/n3qs4QAxz1— Грани.Ру (@GraniTweet) 10 сентября 2017 г.



О задержании активистов сообщил и Девятнадцать участников движения "Новая оппозиция" были задержаны в воскресенье днем на Тверской улице в центре Москвы во время несанкционированной "прогулки", сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на самих активистов. Как отмечается, участники акции не имели при себе никаких плакатов, листовок и других средств агитации."В первом автозаке четыре человека: Алексей Иванов, Дмитрий Мезенин, Алексей Шепелев, Ольга Романова. Их везут в Краснопресненский ОВД. Во Втором автозаке пятнадцать человек: Марина Моргунова, Дмитрий Лазарев, Орест Черчесов, Дмитрий Моргулёв, Максим Холодилкин, Валерий Данилов, Алла Арутюнян, Лилия Арутюнян, Слава Семилетов, Александр Тетеря, Михаил Шендаков, Марина Шендакова, Татьяна Никонова, Валентин Шляков. Их привезли в ОВД по Мещанскому району", - рассказали правозащитники.В Twitter портала "Грани.Ру" говорится, что оппозиционеры, "чтобы не злить власть", просто вышли гулять, никак не отличаясь при этом от любой компании на улице. "Но их все равно винтят", - добавили в издании.О задержании активистов сообщил и "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Новой оппозиции". "По нашей информации, девятнадцать человек были задержаны во время проведения прогулки на Тверской улице у Музея современной истории России", - рассказал собеседник агентства. Официальных комментариев относительно задержания не поступало.



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