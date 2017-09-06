Путин впервые проголосовал на муниципальных выборах

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве, проголосовав на избирательном участке, расположенном в здании Российской академии наук в Гагаринском районе. На этом же участке глава государства голосовал и в прошлом году - во время выборов депутатов Государственной думы 7-го созыва, передает ТАСС.
Как отмечают журналисты, в связи с приездом Путина работа избиркома никак не ограничивалась: желающим проголосовать лишь приходилось предъявлять паспорта не только при получении бюллетеней, но и на входе в РАН. К моменту появления президента на этом избирательном участке проголосовали чуть более 100 человек, включая первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.
Путин, поздоровавшись с сотрудниками участковой избирательной комиссии, предъявил паспорт, а затем, получив бюллетень, направился в кабинку для голосования. Затем глава государства подошел к одной из прозрачных пластиковых урн и опустил листок.
Отвечая на вопрос журналистов о том, за кого он отдал свой голос, Путин заявил, что "это секретная информация". При этом он подчеркнул, что знает кандидатов, за которых голосовал, хотя за ходом избирательной кампании "следил не очень. "Изучал биографии предварительно, перед тем, как прийти сюда. Выбор был осознанный", - добавил президент.
Путин также отметил, что явка на участке оказалась крайне невысокой. "Представителей СМИ много, и это тоже неплохо, интерес прессы к муниципальным выборам тоже важен. Жители придут еще, еще не вечер", - заключил глава государства.
О том, что президент России впервые примет участие в муниципальных выборах, в начале недели сообщил
телеканал "Дождь", ссылаясь на собственные источники. Собеседники телеканала, близкие к Кремлю, отметили, что глава государства намерен подать пример избирателям, и привлечь внимание к муниципальным и будущим президентским выборам. Эксперты, впрочем, констатировали, что приход президента на выборы демонстрирует важность события, но едва ли повлияет на явку.
По состоянию на 12:00 явка на выборах муниципальных депутатов в столице по состоянию на 12:00 составляла лишь 3,6 процента
. К тому моменту в выборах уже принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил важность органов местного самоуправления. Примечательно, что накануне выборов столичные власти внимания на важности голосования не акцентировали, а, напротив, отказывались информировать горожан о предстоящих выборах.