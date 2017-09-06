Путин впервые проголосовал на муниципальных выборах

6 сентября 2017 г. "Дождь": Владимир Путин впервые проголосует на муниципальных выборах в Москве

По данным телеканала, президент РФ впервые примет участие в муниципальных выборах, чтобы привлечь внимание избирателей. Эксперты отмечают, что на явку это не повлияет, поскольку муниципальным выборам не хватает "шоу".