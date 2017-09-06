Коммунальщики "решили" проблему вечного подтопления в московском районе подменой фотографий Рубрики: Коммунальное хозяйство

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По словам Смокова, он направил жалобу в приложение "Наш город" по поводу вечного подтопления возле дома 4, корпус 1 по улице Руставели. Свое обращение москвич сопроводил двумя фотографиями, на которых улица покрыта водой. Спустя некоторое время гражданин получил ответ от "Жилищника", похваставшегося проделанной работой. Однако в приложенные коммунальщиками фотографии закрался один "недочет" - на изображениях присутствовал канализационный люк, которого на самом деле по указанному адресу не существует.











Некоторые москвичи, впрочем, восприняли инцидент с юмором. Так, участница сообщества жителей Бутырского района Светлана Перерва обратила внимание на следующую фразу в отчете коммунальщиков: "Выполнены работы по поверхностному водоотведению". "Это когда дворник метелкой машет? Красиво звучит", - пошутила жительница столицы. Другие же граждане предложили отправить фотографии подлога в прокуратуру. Управление "Жилищника" по Бутырскому району Москвы подменило фотографии в отчете о проделанной работе по ликвидации подтопления возле подъезда одного из жилых домов. Вместо того, чтобы выполнить свои прямые обязанности, коммунальщики просто сфотографировали другой земельный участок, которому обильные осадки не доставили проблем, рассказал москвич Максим Смоков в Facebook По словам Смокова, он направил жалобу в приложение "Наш город" по поводу вечного подтопления возле дома 4, корпус 1 по улице Руставели. Свое обращение москвич сопроводил двумя фотографиями, на которых улица покрыта водой. Спустя некоторое время гражданин получил ответ от "Жилищника", похваставшегося проделанной работой. Однако в приложенные коммунальщиками фотографии закрался один "недочет" - на изображениях присутствовал канализационный люк, которого на самом деле по указанному адресу не существует.Некоторые москвичи, впрочем, восприняли инцидент с юмором. Так, участница сообщества жителей Бутырского района Светлана Перерва обратила внимание на следующую фразу в отчете коммунальщиков: "Выполнены работы по поверхностному водоотведению". "Это когда дворник метелкой машет? Красиво звучит", - пошутила жительница столицы. Другие же граждане предложили отправить фотографии подлога в прокуратуру.



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