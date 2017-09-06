К полудню на московские выборы пришли только 3,6 процента избирателей

7 сентября 2017 г. "Ведомости": стратегию молчания о муниципальных выборах в Москве придумала вице-мэр Ракова

По мнению оппозиционеров, муниципальные выборы могут спровоцировать кампанию против местной власти, что невыгодно на фоне грядущих выборов мэра. Поэтому информацию замалчивают, делая исключение для одобренных кандидатов.