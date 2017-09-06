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К полудню на московские выборы пришли только 3,6 процента избирателей
10 сентября 2017 г. | Время публикации 13:46
Рубрики: Общество  
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Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков
Явка на выборах муниципальных депутатов в столице по состоянию на 12:00 составила лишь 3,6 процента. Такие данные, как передает агентство "Москва", озвучил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, самым активным остается Восточный административный округ, где проголосовали 11,26 процента избирателей.

К настоящему моменту в выборах уже принял участие мэр города Сергей Собянин - он посетил избирательный участок, расположенный в школе N 1241 в Пресненском районе. "Сегодня важный день - выборы органов местного самоуправления Москвы. Это важный орган, который контролирует работу управляющей компании, районной управы, поликлиники, школы и активно участвует в благоустройстве своих районов. От того, как сформирован районный совет, во многом зависит качество жизни жителей. Приглашаю всех москвичей прийти на избирательный участки. Благо, сегодня хорошая погода", - заявил Собянин.

Отметим, что столичные власти до последнего отказывались информировать граждан о предстоящих выборах. Газета "Ведомости" писала, что такая стратегия была выбрана вице-мэром Анастасией Раковой, чтобы в муниципальные органы власти прошли только согласованные кандидаты мэрии. "Это целенаправленная стратегия мэрии и Мосгоризбиркома - привести только своих сторонников, потому что чем ниже уровень выборов, тем сложнее прикрываться Путиным и Крымом, а уровень раздражения московскими властями очень высок", - утверждал муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.

По данным СМИ, председатель Центризбиркома Элла Памфилова на этой неделе отчитала за отсутствие информации о выборах главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Тот в ответ обвинил кандидатов в заклеивании своими листовками плакатов о времени и месте голосования.

Эксперты не раз подчеркивали, что местные выборы могут спровоцировать большую политическую кампанию против столичной власти, что невыгодно на фоне грядущих выборов мэра. Федеральная же власть заинтересована не в количественных показателях, а в качестве явки. Голосование, напомним, продлится до 20:00 воскресенья. После закрытия участков начнется подсчет голосов членами участковых избирательных комиссий.
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