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"Как информировали, такая и явка": Памфилова пресекла попытки главы Мосгоризбиркома оправдаться за "безлюдные" выборы
10 сентября 2017 г. | Время публикации 16:10 | Последние изменения 18:24
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в воскресенье днем, комментируя крайне низкую явку на муниципальных выборах в Москве, заявил, что москвичи не идут голосовать из-за хорошей погоды, а также праздничных мероприятий в честь Дня города. Озвученная им мысль встретила неодобрение со стороны главы Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой, которая предложила Горбунову прекратить оправдываться.

Руководитель Московской избирательной комиссии, в частности, предположил, что "в Москве не знает о выборах только тот, кто не хотел о них знать". "SMS получили, газеты получили, все получили. Погода хорошая, все на гуляниях. Открылся парк "Зарядье", праздник на Тверской", - отметил Горбунов.

Памфилова на это заметила, что явка на выборах соответствует тому, как власти столицы информировали горожан. "Будем надеяться, что SMS-сообщениями все-таки наверстаете и явка будет повыше", - выразила надежду глава ЦИК. По данным Мосгоризбиркома, к 15:00 явка на столичных выборах составляла лишь 8,5 процента.

Отметим, что Мосгоризбирком и столичные власти в целом до последнего игнорировали голосование 10 сентября. Москвичи начали получать SMS с приглашением на выборы лишь 8 сентября, накануне дня тишины. В этот же день на домах появились объявления, хотя по закону их должны были расклеить еще за 10 дней до выборов. Примечательно, что мэр Сергей Собянин, который сегодня утром заявил о важности органов местного самоуправления, на своей странице в Twitter о выборах упомянул только однажды - 11 июля. В эти выходные же градоначальник призывал горожан отметить День города и посетить выставку передовых разработок московских компаний.

По данным СМИ, стратегия молчания была выбрана вице-мэром Анастасией Раковой, чтобы в муниципальные органы власти прошли только согласованные кандидаты мэрии. "Это целенаправленная стратегия мэрии и Мосгоризбиркома - привести только своих сторонников, потому что чем ниже уровень выборов, тем сложнее прикрываться Путиным и Крымом, а уровень раздражения московскими властями очень высок", - констатировал муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.
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