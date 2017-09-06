"Как информировали, такая и явка": Памфилова пресекла попытки главы Мосгоризбиркома оправдаться за "безлюдные" выборы

8 сентября 2017 г. Москвичей все-таки начали предупреждать о выборах 10 сентября, но без абсурда не обходится

По закону объявления о грядущих муниципальных выборах должны были появиться еще на прошлой неделе. Однако худо-бедно оповещать москвичей о голосовании начали только после того, как глава ЦИК обвинила Мосгоризбирком в провале кампании.