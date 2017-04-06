Активисты проведут пробежку против строительства на 11-й Парковой улице

5 апреля 2017 г. Собянин пообещал проконтролировать скандальную ситуацию вокруг 11-й Парковой улицы

На ближайшем заседании Градостроительно-земельной комиссии скандальное решение о строительстве высоток на 11-й Парковой могут отменить. Если вопрос не решится в пользу жителей, они намерены проводить пикеты.