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Активисты проведут пробежку против строительства на 11-й Парковой улице
11 апреля 2017 г. | Время публикации 11:50 | Последние изменения 12:27
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В субботу, 15 апреля, в столице пройдет пробежка, посвященная строительству школы и восстановлению парка на 11-й Парковой, 46. Как сообщается в анонсе мероприятия на Facebook, пробежка состоится с 12:00, на акцию приглашаются в том числе зрители, активисты других инициативных групп, блогеры и представители СМИ. Участников приглашают собраться с 11:45 до 12:00 возле дома 46 на 11-й Парковой улице.

"Каждый сам выбирает дистанцию. Вы можете пробежать, например, 10 метров. Мы планируем пробежать частично по периметру микрорайона – по тротуару, частично через двор. Дистанция – 1,6 километров", - сообщается на сайте активистов, темп также будет небыстрым, поскольку речь идет не о спортивном соревновании.

Напомним, речь идет о территории бывшего детского сада на 11-й Парковой улице, владение 46. В 90-е годы детсад перестал функционировать, в здании размещались офисы. В 2013 году собственником участка стала компания "Атиль". Владельцы неоднократно добивались права построить на 11-й Парковой офисное здание, но получали отказ, так как по проекту планировки квартала и градостроительному плану земельного участка там можно строить только детсад.

В 2015 году владельцем территории стала группа компаний "Инград" миллиардера Романа Авдеева. В проекте нового собственника вместо офисов возник высотный разноуровневый жилой дом с встроенным детским садом. Через три месяца после смены владельца участка Москомархитектура и Градостроительно-земельная комиссия одобрили строительство высоток. В июне 2016 года постановление, отменяющее прежний проект планировки квартала, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В январе этого года площадку начали готовить к стройке: на территории вопреки протестам жителей вырубили 504 дерева. Хотя горожане давно выступают против планов застройщика, к их мнению не прислушивались, пока в конце марта в ситуацию неожиданно не вмешался депутат "Единой России" Антон Жарков. Он начал довольно уверенно обещать отмену спорного проекта, буквально за неделю встретился с местными жителями, поучаствовал в пикетах возле Москомархитектуры, передал туда письмо с подписями и организовал круглый стол с участием активистов района и застройщиков.

По итогам "Инград" выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что жители района якобы выступают за создание на "пустыре" парковки и "иных объектов инфраструктуры". В компании также заявили, что из-за небольшой площади спорного участка там нельзя построить школу. После обращения активистов к столичному мэру Сергей Собянин пообещал взять ситуацию под контроль: в случае, если их требования не будут учтены, активисты пообещали выставить пикеты у всех значимых ведомств Москвы.
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