В столице началось прощание с Евгением Евтушенко Рубрики: Культура

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Проститься с поэтом пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, поэт Олег Хлебников, актер Валерий Баринов, скульптор Зураб Церетели. Сеславинский отметил, что в творчестве Евтушенко "можно найти все - и гражданскую лирику, и очень интимную, личную лирику", прочитав стихотворение Евтушенко из сборника "Нежность". Телеграммы с соболезнованиями прислали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и другие.



Здание оцеплено полицией, установлены специальные ограждения, организаторы готовятся к приему большого числа участников прощания. Перекрытий движения не планируется, однако, возможно осложнение дорожной ситуации в центральной части города, в том числе на площади Никитские ворота, улице Большая Никитская, части Садового кольца. Водителям рекомендуется, по возможности, отказаться от поездок в этот район на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.



Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни от онкологического заболевания. Столичные власти уже заявили, что готовы рассмотреть предложения по поводу Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся 1 апреля на 85-м году жизни, началось в 09:00 в Центральном Доме литераторов. Как сообщает ТАСС, холл ЦДЛ задрапирован черным бархатом, гроб с телом Евтушенко установлен прямо на сцене Большого зала. Гражданская панихида, на которой друзья и коллеги поэта смогут сказать о нем несколько слов, начнется в 11:00. Ведущий гражданской панихиды - литературный критик, профессор Литературного института имени Горького Евгений Сидоров. Прощание продлится до 16:00, после чего кортеж с гробом Евгения Евтушенко направится на Переделкинское кладбище, где пройдут похороны. На отпевании и похоронах будет присутствовать только узкий круг родственников.Проститься с поэтом пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, поэт Олег Хлебников, актер Валерий Баринов, скульптор Зураб Церетели. Сеславинский отметил, что в творчестве Евтушенко "можно найти все - и гражданскую лирику, и очень интимную, личную лирику", прочитав стихотворение Евтушенко из сборника "Нежность". Телеграммы с соболезнованиями прислали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и другие.Здание оцеплено полицией, установлены специальные ограждения, организаторы готовятся к приему большого числа участников прощания. Перекрытий движения не планируется, однако, возможно осложнение дорожной ситуации в центральной части города, в том числе на площади Никитские ворота, улице Большая Никитская, части Садового кольца. Водителям рекомендуется, по возможности, отказаться от поездок в этот район на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни от онкологического заболевания. Столичные власти уже заявили, что готовы рассмотреть предложения по поводу установки памятника поэту , не исключается и вариант, при котором в честь Евтушенко будет названа одна из улиц города. Глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов заявил, что памятник стоит установить "где-то около Политехнического музея, где активно начиналась деятельность нашей молодой поэзии 60-х годов".



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