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Вандал устроил погром у Вечного огня на Поклонной горе
11 апреля 2017 г. | Время публикации 13:00 | Последние изменения 14:57
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полиция задержала жителя Смоленской области, который на Поклонной горе повредил Вечный огонь и разгромил посты несения службы почетного караула. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на Поклонной горе в полдень 10 апреля.

Мужчина повредил трубки подачи газа в горелку Вечного огня, а также вырвал из мест крепления и повалил посты несения службы почетного караула. Подозреваемый, 36-летний житель Смоленской области, доставлен в психиатрическую больницу. В отношении него возбуждено уголовное дело о вандализме. Как сообщила телеканалу "360" начальник отдела по связям с общественностью ГАУК "Поклонная Гора" Наталья Катрич, после инцидента меры безопасности в мемориальном комплексе будут усилены.

Подобные случаи в столичном регионе не редкость: в январе нынешнего года в сети появилось видео молодого человека, устроившего танцы на Вечном огне в Орехово-Зуево. По предварительным данным, на военном мемориале "Памяти павших" станцевал первокурсник по имени Егор, поклонник телешоу "Танцы". Видео снимала, предположительно, его подруга, одобрительный смех которой слышен за кадром. В июле прошлого года нетрезвая компания устроила пикник на Марсовом поле в Санкт-Петербурге и пожарила шашлык на Вечном огне. В конце мая в Сети появилось видео, на котором некие жители города Кемерово жарят сосиски на Вечном огне на аллее Героев. В Томске год назад вандалы потушили Вечный огонь на мемориале боевой и трудовой славы, закидав его мусором.
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