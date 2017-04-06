Вандал устроил погром у Вечного огня на Поклонной горе

31 января 2017 г. Юного жителя Орехово-Зуево разыскивают из-за танцев на Вечном огне

Молодой человек станцевал на мемориале "Памяти павших" в Орехово-Зуево, видео попало в социальные сети, вызвало бурную негативную реакцию и было удалено, но успело привлечь внимание СМИ. Теперь хулигана ищет полиция.