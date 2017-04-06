Единороссы перекроят схему избирательных округов в районе, где на муниципальных выборах победил оппозиционер

30 апреля 2014 г. Эксперты: новая схема одномандатных округов лишит оппозицию шансов попасть в Мосгордуму

Мосгордума проголосовала за новую схему одномандатных округов, которую применят на выборах в сентябре. Противники схемы отмечают, что округа "сформированы без всякой логики", а сбор 3% подписей лишит оппозицию мест в Думе.