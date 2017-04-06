Единороссы перекроят схему избирательных округов в районе, где на муниципальных выборах победил оппозиционер

Совет депутатов московского района Зюзино, где подавляющее число мест занимают представители "Единой России", собрался изменить схему избирательных округов в преддверии муниципальных выборов, которые пройдут в сентябре. Судя по проекту перекройки, главная ее цель - разрезать избирательный округ номер 2, в котором на выборах 2012 года победил оппозиционер Константин Янкаускас.
Как отмечает Янкаускас на своей странице в Facebook
, от его округа предлагается "откусить" пять участковых избирательных комиссий, включая УИКи 2185 и 2186, где оппозиционер получил 18 процентов и 29,6 процента голосов соответственно. Зато вместо них к округу хотят присоединить участки, где он получил от 8,5% до 9% голосов.
"Смешно наблюдать все эти нелепые телодвижения. Если бы просто каждый чиновник исполнял свою должностную инструкцию, все бы голосовали за "Единую Россию". Но вместо того, чтобы пять лет работать, наши власти предпочитают ничего не делать, и перекраивать избирательные округа накануне выборов. Можно хоть пять, хоть шесть УИКов отрезать от моего округа - я все равно лично обойду все дворы и лично пообщаюсь с жителями этих кварталов. "Единую Россию" эти жалкие манипуляции не спасут", - заявил Янкаускас.
Подобная тактика применяется столичными властями не впервые. Так, в 2014 году некоторые районы Москвы, где были сильны оппозиционные настроения, оказались поделены на части. Противники новой нарезки отмечали, что схема составлена без какой-либо логики и пропорций, так что некоторые районы оказались "слеплены" с территориями, не имеющими к ним никакого отношения и относящимися к другим префектурам. Янкаускас тогда назвал новую схему "феерическим жульничеством"
.
Отметим, что недавно оппозиционные политики обвинили избиркомы в намеренном затягивании
сроков введения новой схемы избирательных округов. По их словам, промедление мешает оппозиционным кандидатам развернуть свои предвыборные кампании, в то время как кандидаты в муниципальные депутаты от партии "Единая Россия" эти схемы получили заблаговременно. Эксперты отмечали, что задержка утверждения "нарезки" округов важна для тех, кто будет баллотироваться в муниципальные депутаты: кандидатам придется в очень короткий срок осваивать новую территорию, а проблемы на этом уровне не дадут оппозиции возможности выдвинуть кандидата в мэры.