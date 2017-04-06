Возле московской гимназии нашли бутылку с 7 килограммами ртути

Столичные спасатели отправили на утилизацию бутылку с семью килограммами ртути, которую обнаружил сотрудник гимназии. Как сообщается на сайте
ГУМЧС России по Москве, бутылку с ртутью обнаружил при обходе сотрудник образовательного учреждения по адресу: Днепропетровская улица, дом 5А.
На место прибыла передвижная лаборатория, замерившая уровень концентрации ртути в грунте и воздухе "ПДК не превышены, угрозы жизни и здоровью детей и жителей района нет", — сообщается на сайте. Кроме того, бутылка с ртутью была герметично закрыта. Ее отправили на утилизацию.
Подобный случай произошел в центре Ростова-на-Дону неподалеку от школы N5 утром 6 апреля. Сторож учебного заведения нашел самодельную бомбу
в виде фонарика, которая взорвалась у него в руках. У пострадавшего была повреждена брюшная полость, грудная клетка, ему провели травматическую ампутацию правой кисти и трех пальцев левой руки. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено в Ростове-на-Дону в тот же день на улице Пушкинской рядом с памятником Владимиру Высоцкому. Организатор взрыва был задержан и заявил, что хотел убить пострадавшего из ревности.