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Первые несколько лет сносить и расселять хрущевки будут только на деньги Москвы
11 апреля 2017 г. | Время публикации 17:08
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
Предварительная стоимость программы сноса московских хрущевок и переселения жителей составляет 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщил соавтор законопроекта о реновации жилого фонда Москвы депутат Госдумы Николай Гончар, назвав оценку "очень оптимистичной". Ранее примерно в такую же сумму программу оценивали эксперты в области недвижимости.

Гончар отметил, что на первом этапе деньги будут выделять из городского бюджета, доходная часть которого составляет примерно 1,7 триллиона рублей, передает РИА "Новости". В дальнейшем планируется привлекать инвесторов. "Мы анализируем ситуацию, инвесторы пойдут", – сказал депутат. Одним из возможных источников финансирования программы Гончар назвал продажу квартир в домах, построенных на месте снесенных хрущевок, пишет РБК. Эти же дома будут использоваться и для переселения жильцов, но "сейчас конкретные соотношения назвать нельзя".

В феврале на встрече с президентом России мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что участие инвесторов в прежней программе сноса пятиэтажек оказалось не слишком удачным. "Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах", – отметил тогда Собянин. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в недавнем интервью радио "Говорит Москва" сообщил, что программа переселения будет финансироваться из бюджета в ближайшие 5-6 лет.

"Когда мы поймем, как пойдет волна и как будут освобождаться другие площадки, возможно, какие-то будут другие варианты. Может, потом эти площадки будем продавать инвесторам, но пока механизмов никаких нет, пока задача – город должен поднять волну переселения", – сказал Хуснуллин. Он отметил, что по расчетам властей в год нужно строить до 2 миллионов квадратных метров жилья – это 50-100 миллиардов рублей.

Управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая в колонке на портале RNS пишет, что снос хрущевок, "безусловно, обещает большие выгоды инвесторам", так как пятиэтажки расположены в востребованных и высоколиквидных районах. При этом крупным застройщикам выгодно браться только за освоение целых кварталов, а не отдельных участков. Но конкретики по программе пока нет, поэтому и об участии бизнеса говорить рано.

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