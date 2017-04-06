Первые несколько лет сносить и расселять хрущевки будут только на деньги Москвы

Предварительная стоимость программы сноса московских хрущевок и переселения жителей составляет 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщил соавтор законопроекта о реновации жилого фонда Москвы депутат Госдумы Николай Гончар, назвав оценку "очень оптимистичной". Ранее примерно в такую же сумму
программу оценивали эксперты в области недвижимости.
Гончар отметил, что на первом этапе деньги будут выделять из городского бюджета, доходная часть которого составляет примерно 1,7 триллиона рублей, передает РИА "Новости"
. В дальнейшем планируется привлекать инвесторов. "Мы анализируем ситуацию, инвесторы пойдут", – сказал депутат. Одним из возможных источников финансирования программы Гончар назвал продажу квартир в домах, построенных на месте снесенных хрущевок, пишет РБК
. Эти же дома будут использоваться и для переселения жильцов, но "сейчас конкретные соотношения назвать нельзя".
В феврале на встрече с президентом России мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что участие инвесторов в прежней программе сноса пятиэтажек оказалось не слишком удачным. "Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах", – отметил тогда Собянин. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в недавнем интервью радио "Говорит Москва"
сообщил, что программа переселения будет финансироваться из бюджета в ближайшие 5-6 лет.
"Когда мы поймем, как пойдет волна и как будут освобождаться другие площадки, возможно, какие-то будут другие варианты. Может, потом эти площадки будем продавать инвесторам, но пока механизмов никаких нет, пока задача – город должен поднять волну переселения", – сказал Хуснуллин. Он отметил, что по расчетам властей в год нужно строить до 2 миллионов квадратных метров жилья – это 50-100 миллиардов рублей.
Управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая в колонке на портале RNS
пишет, что снос хрущевок, "безусловно, обещает большие выгоды инвесторам", так как пятиэтажки расположены в востребованных и высоколиквидных районах. При этом крупным застройщикам выгодно браться только за освоение целых кварталов, а не отдельных участков. Но конкретики по программе пока нет, поэтому и об участии бизнеса говорить рано.