Власти под предлогом "оптимизации" собрались уничтожить одну из немногих в Москве восстановительных поликлиник

30 октября 2015 г. Главврач попавшей под "оптимизацию" больницы уволился в знак протеста

Сокращение детских коек в московских больницах, которое до последнего отрицала мэрия, все-таки состоится. Главврач городской инфекционной больницы N1 до последнего защищал педиатрию, но устоять перед оптимизацией все-таки не смог.