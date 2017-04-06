Власти под предлогом "оптимизации" собрались уничтожить одну из немногих в Москве восстановительных поликлиник

Столичные власти собрались закрыть отделения восстановительного лечения в филиале N9 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, который располагается в Гагаринском районе. Противники инициативы считают, что такое решение мэрии не только оставит местных жителей без качественной физиотерапии, но и приведет к увеличению нагрузки на оставшиеся в городе филиалы центра.
"Многим людям этот центр помог восстановиться после тяжелой травмы, аварии, операции, сохранить свое здоровье и работоспособность. В филиале с 1 июня закрываются отделения массажа, лечебной физкультуры, мануальной терапии, физиотерапии в связи с некой оптимизацией. Таких поликлиник, как эта, во всей Москве единицы, нельзя их сокращать под видом оптимизации", - говорится в петиции на портале Change.org
, адресованной столичному департаменту здравоохранения и мэру Сергею Собянину.
Автор обращения отмечает, что пациенты восстановительных клиник - это люди, которые не в состоянии совершать длительные поездки на общественном транспорте. Если закрытие этого филиала произойдет, большинство из них физически не сможет завершить лечение. "В результате отсутствия возможности получить лечение поблизости от своего места жительства увеличится количество нетрудоспособных граждан и людей с инвалидностью", - отмечается в заявлении.
Массовое сокращение медицинского персонала в столице вызывает бурные споры уже не первый год. Правозащитники считают, что так называемая "оптимизация" больше напоминает рейдерский захват
отрасли чиновниками, взявшими курс на тотальную коммерциализацию и приватизацию общественного здравоохранения. Бывший главврач Московской инфекционной больницы N1 Сергей Бунин, покинувший свой пост после сокращения властями детского отделения в учреждении, с сожалением констатировал: "Это связано с финансами. Инфекционная койка не приносит прибыли
".
В конце ноября стало известно, что мэрия решила сократить медперсонал двух московских психиатрических больниц. Психолог одного из этих учреждений отмечала: "Куда пойдут пациенты? Из нашей больницы, из других? Происходящее ведь отражает не только желание московских чиновников пополнить бюджет, но и определенные тенденции в психиатрии". Городские власти же продолжают настаивать на том, что реорганизация идет только на пользу столичной системе здравоохранения.