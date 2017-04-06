Малоимущих жильцов пятиэтажек предложили переселять в квартиры с ремонтом "под ключ"

Московское отделение партии "Единая Россия" предлагает внести ряд поправок в федеральный законопроект о реновации ветхого жилого фонда. Как отметил секретарь столичного отделения "Единой России", депутат Мосгордумы Андрей Метельский, которого цитирует "Интерфакс"
в пятиэтажках проживает много малообеспеченных горожан, которых волнует вопрос с переездом в новые квартиры и затратами на ремонт.
В связи с этим московское отделение партии предлагает внести в законопроект формулировку о том, что при переселении новые квартиры будут предоставляться льготным категориям с ремонтом "под ключ". Кроме того, собственники квартир в "хрущевках" должны иметь возможность получить новое жильё либо в собственность, либо по договору социального найма: сейчас такой нормы в законопроекте нет.
В свою очередь глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, госсобственности и землепользованию Сергей Зверев предложил прописать в законе норму, по которой собственники нежилых помещений в пятиэтажках могли бы получить взамен равнозначные помещения: многие квартиры на первых этажах пятиэтажек в свое время переводились в нежилые для нужд малого и среднего бизнеса.
"При этом они решили задачу жителей первых этажей в пятиэтажных домах, это, наверное, самые плохие квартиры, которые могут быть. Я полагаю целесообразным <...> учесть возможность замены этих помещений на равнозначные помещения, - сказал Зверев. По его словам, предпринимателю также должна быть предоставлена возможность предложить эти помещения городу по рыночной стоимости. Эти и другие предложения будут оформлены в виде отзыва-постановления Мосгордумы на пленарном заседании 12 апреля.
Ранее глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская раскритиковала законопроект на расширенном заседании Совета Госдумы
4 апреля. По ее словам, законопроект нарушает право на судебную защиту собственников, поскольку решение о сносе дома вступает в силу сразу после принятия, не давая собственнику возможность подать апелляцию или кассацию. Срок в 60 дней
, установленный для принятия предложенной для переселения квартиры, также совершенно недостаточен.
Более того, законопроект "не раскрывает термин "реновация жилищного фонда", концепция существенно расширена, не ограничивается только аварийным жилищным фондом и заключается также в сносе ветхих домов, ликвидации некомфортного жилья, а в некоторых случаях просто в "зачистке" территории". Это может привести к произвольному толкованию норм
и нарушению прав переселенцев.