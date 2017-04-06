]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
11
апреля
pda
Поиск
Архив

Полиция и районная управа игнорируют самопальную газовую заправку в нескольких километрах от Кремля
11 апреля 2017 г. | Время публикации 19:03 | Последние изменения 19:20
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
В столичном районе Печатники активисты за скромным металлическим забором обнаружили установленную наспех газовую станцию с изношенным оборудованием. Обслуживающий заправку неизвестный гражданин никаких документов, подтверждающих законность возведения станции, предоставить не смог, однако власти и полиция за решение проблемы все равно не берутся. Местные жители между тем опасаются, что ветхие цистерны в какой-то момент могут взорваться.

Блогер Рустам Билялов в своей заметке на сайте "Народного совета района Печатники" пишет, что после звонка в правоохранительные органы на место прибыл наряд, который установил личность проживающего в бытовке и доставил его в местное отделение полиции. Однако на следующий день газозаправочная станция продолжила свою деятельность как ни в чем ни бывало. На повторный звонок стражи порядка заявили, что ничего поделать с данной ситуацией сейчас не могут.

Жалоба в управу района, казалось бы, возымела больше эффекта. Глава управы Сергей Григорьев, в частности, заявил, что "по результатам проведенного обследования указанная в обращении газозаправочная станция демонтирована". Однако активисты, решившие проверить слова чиновника, убедились в обратном. "Наша проверка выявила, что станция не только не демонтирована, но и продолжает беспрепятственно осуществлять свою деятельность, заправляя автомобили, собирая плату за газовые услуги", - подчеркнул Билялов.



"Пока власти перед лицом террористической угрозы призывают население к бдительности, в 9 километрах от Кремля кто угодно может установить огромные цистерны с газом и распоряжаться ими по своему усмотрению. Если эти цистерны взорвутся, угробив или покалечив москвичей, власти удивлённо будут разводить руками или обвинят в случившемся террористов. Но на этот раз нам известно, кто именно подвергает жизни горожан опасности", - заключил блогер.

Отметим, что накануне стало известно о проведении в Москве антитеррористической операции "Анаконда". На такой шаг столичные власти пошли после теракта в метро Санкт-Петербурга. Цель этого мероприятия - выявление взрывчатки, оружия, а также запрещенных предметов и веществ у граждан. Ветхая газовая заправка неподалеку от центра города, судя по реакции правоохранителей, опасности не представляет.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Собянин пообещал заняться самостроем, грозящим превратить Таганскую площадь в "доменную печь"
2 декабря 2015 г.
Собянин пообещал заняться самостроем, грозящим превратить Таганскую площадь в "доменную печь"
Павильоны возле станции "Марксистская" были возведены без учета подземных инженерных коммуникаций и давят на газовую магистраль. В случае ее прорыва может случиться повторение событий 2009 года на Озерной улице.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
11.04.2017   19:26
8
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 11 апреля 2017 г. // Последняя новость 19:03
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>