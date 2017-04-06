Полиция и районная управа игнорируют самопальную газовую заправку в нескольких километрах от Кремля

В столичном районе Печатники активисты за скромным металлическим забором обнаружили установленную наспех газовую станцию с изношенным оборудованием. Обслуживающий заправку неизвестный гражданин никаких документов, подтверждающих законность возведения станции, предоставить не смог, однако власти и полиция за решение проблемы все равно не берутся. Местные жители между тем опасаются, что ветхие цистерны в какой-то момент могут взорваться.
Блогер Рустам Билялов в своей заметке на сайте "Народного совета района Печатники" пишет, что после звонка в правоохранительные органы на место прибыл наряд, который установил личность проживающего в бытовке и доставил его в местное отделение полиции. Однако на следующий день газозаправочная станция продолжила свою деятельность как ни в чем ни бывало. На повторный звонок стражи порядка заявили, что ничего поделать с данной ситуацией сейчас не могут.
Жалоба в управу района, казалось бы, возымела больше эффекта. Глава управы Сергей Григорьев, в частности, заявил, что "по результатам проведенного обследования указанная в обращении газозаправочная станция демонтирована". Однако активисты, решившие проверить слова чиновника, убедились в обратном. "Наша проверка выявила, что станция не только не демонтирована, но и продолжает беспрепятственно осуществлять свою деятельность, заправляя автомобили, собирая плату за газовые услуги", - подчеркнул Билялов.
"Пока власти перед лицом террористической угрозы призывают население к бдительности, в 9 километрах от Кремля кто угодно может установить огромные цистерны с газом и распоряжаться ими по своему усмотрению. Если эти цистерны взорвутся, угробив или покалечив москвичей, власти удивлённо будут разводить руками или обвинят в случившемся террористов. Но на этот раз нам известно, кто именно подвергает жизни горожан опасности", - заключил блогер.
Отметим, что накануне стало известно о проведении в Москве антитеррористической операции "Анаконда". На такой шаг столичные власти пошли после теракта в метро Санкт-Петербурга. Цель этого мероприятия - выявление взрывчатки, оружия, а также запрещенных предметов и веществ у граждан. Ветхая газовая заправка неподалеку от центра города, судя по реакции правоохранителей, опасности не представляет.
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