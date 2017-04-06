Открылась запись на экскурсии в столичные исторические особняки Общество Рубрики: Культура

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Сейчас в списке 23 объекта, однако он будет постепенно дополняться и обновляться. Предполагается, что в каждом здании до конца мая пройдёт от двух до четырёх экскурсий. Записаться на них можно по вторникам и четвергам с 16:00 по многоканальному телефону: 8 (495) 788-35-34, а также



Впервые появится возможность посетить специализированные экскурсии в "Старый" собор 1591–1593 года (Донская площадь, дом 1, строение 19) и усадьбу думного дьяка Аверкия Кириллова (Берсеневская набережная, дом 20). Они попали в программу Дней исторического и культурного наследия 2017 года по результатам голосования граждан в проекте "Активный гражданин". Также в Дни культурного наследия экскурсии пройдут в старинных особняках, где размещаются посольства.



Запись была открыта в понедельник, 10 апреля. Традиционно эти экскурсии вызывают повышенный интерес у горожан, поэтому все места были полностью заняты уже спустя несколько часов после старта регистрации. "Посольская" программа пользуется наибольшей популярностью среди граждан, однако дипломатические представительства выделают крайне ограниченное число мест, поэтому не все желающие смогут принять участие в экскурсиях. Однако им предложат места в эксклюзивных проектах по посещению закрытых учреждений в уникальных столичных зданиях.



Напомним, в прошлом году на портале "Активный гражданин" был проведен опрос о том, какие достопримечательности могут быть интересны приезжим. Большинство из 250 тысяч участников голосования предложили дополнить набор экскурсий Для горожан, которые захотят в Дни исторического и культурного наследия посетить столичные особняки, будут открывать запись дважды в неделю. Оставить заявку на участие в экскурсии можно будет каждый вторник и четверг с 11 апреля по 30 мая. В списке — более 20 зданий, куда сложно попасть в обычные дни. Среди них городская усадьба Васильчиковой на Гоголевском бульваре, Пашков дом и особняк Зиминых в Дегтярном переулке. Также экскурсии проведут в гостиницах "Националь", "Метрополь" и "Ленинградская", сообщается на сайте столичной мэрии.Сейчас в списке 23 объекта, однако он будет постепенно дополняться и обновляться. Предполагается, что в каждом здании до конца мая пройдёт от двух до четырёх экскурсий. Записаться на них можно по вторникам и четвергам с 16:00 по многоканальному телефону: 8 (495) 788-35-34, а также онлайн . Рядом с фотографией каждого памятника будут размещены даты экскурсий и количество мест в группе. Бесплатная экскурсионная программа по историческим особнякам столицы специально подготовлена к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест 18 апреля и Международному дню музеев 18 мая и призвана популяризировать объекты культурного наследия.Впервые появится возможность посетить специализированные экскурсии в "Старый" собор 1591–1593 года (Донская площадь, дом 1, строение 19) и усадьбу думного дьяка Аверкия Кириллова (Берсеневская набережная, дом 20). Они попали в программу Дней исторического и культурного наследия 2017 года по результатам голосования граждан в проекте "Активный гражданин". Также в Дни культурного наследия экскурсии пройдут в старинных особняках, где размещаются посольства.Запись была открыта в понедельник, 10 апреля. Традиционно эти экскурсии вызывают повышенный интерес у горожан, поэтому все места были полностью заняты уже спустя несколько часов после старта регистрации. "Посольская" программа пользуется наибольшей популярностью среди граждан, однако дипломатические представительства выделают крайне ограниченное число мест, поэтому не все желающие смогут принять участие в экскурсиях. Однако им предложат места в эксклюзивных проектах по посещению закрытых учреждений в уникальных столичных зданиях.Напомним, в прошлом году на портале "Активный гражданин" был проведен опрос о том, какие достопримечательности могут быть интересны приезжим. Большинство из 250 тысяч участников голосования предложили дополнить набор экскурсий прогулками по усадьбам , музеям-заповедникам и историческим зданиям. О скудности турпакета в его нынешнем виде говорилось еще a href="http://newsmsk.com/article/23apr2012/turnabor.html">в 2012 году, однако полноценных шагов в этом направлении до сих пор не сделано.



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