Власти рекомендовали московским школам отвести учеников на фильм "Время первых" Рубрики: Общество

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О рекомендации устроить коллективный просмотр фильма изданию рассказали в школах 2123, 978 и гимназии 1543. Директор лицея 1535 Татьяна Воробьева сообщила, что "некоторые ребята увидели его [фильм], и попросили классных руководителей пойти всем вместе". В школе 2123 детей отведут в кино после весенних каникул, а директор школы 978 Ольга Гончарова отметила, что в День космонавтики учеников и так всегда водят в кино независимо от рекомендаций властей.



По словам адвоката, действия департамента образования можно квалифицировать как использование административного ресурса, но "в данном случае оно не направлено ни на какие иные цели, кроме как просветительские". В самом ведомстве информацию пока не прокомментировали.



Фильм "Время первых" о первом выходе человека в открытый космос вышел в российский прокат 6 апреля. Космонавта Алексея Леонова сыграл Евгений Миронов, его командира Павла Беляева – Константин Хабенский. Две трети фильма, то есть все "земные" сцены, снял режиссер Юрий Быков. Космические сцены снимал Дмитрий Киселев из команды продюсера Тимура Бекмамбетова.



Ради фильма "Время первых" Министерство культуры хотело



Ленту "практически полностью проигнорировали молодежь и подростки, а интерес со стороны взрослой аудитории оказался слабее, чем надеялись продюсеры", отмечается в сообщении. За выходные кассовые сборы значительно выросли, и по итогам первых четырех дней проката фильм стал



Московские власти рекомендовали школам отправить учеников на российскую космическую драму "Время первых" и организовать его обсуждение. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителей нескольких столичных школ. По их словам, рекомендации поступили из департамента образования.О рекомендации устроить коллективный просмотр фильма изданию рассказали в школах 2123, 978 и гимназии 1543. Директор лицея 1535 Татьяна Воробьева сообщила, что "некоторые ребята увидели его [фильм], и попросили классных руководителей пойти всем вместе". В школе 2123 детей отведут в кино после весенних каникул, а директор школы 978 Ольга Гончарова отметила, что в День космонавтики учеников и так всегда водят в кино независимо от рекомендаций властей.По словам адвоката, действия департамента образования можно квалифицировать как использование административного ресурса, но "в данном случае оно не направлено ни на какие иные цели, кроме как просветительские". В самом ведомстве информацию пока не прокомментировали.Фильм "Время первых" о первом выходе человека в открытый космос вышел в российский прокат 6 апреля. Космонавта Алексея Леонова сыграл Евгений Миронов, его командира Павла Беляева – Константин Хабенский. Две трети фильма, то есть все "земные" сцены, снял режиссер Юрий Быков. Космические сцены снимал Дмитрий Киселев из команды продюсера Тимура Бекмамбетова.Ради фильма "Время первых" Министерство культуры хотело передвинуть премьеру блокбастера "Форсаж 8" с 13 на 20 апреля. Сети кинотеатров выступили против, в итоге "Форсаж" выйдет на этой неделе, как и планировалось. По данным портала Кinobusiness.com , после первого дня проката ситуация для "Времени первых" "выглядела катастрофой".Ленту "практически полностью проигнорировали молодежь и подростки, а интерес со стороны взрослой аудитории оказался слабее, чем надеялись продюсеры", отмечается в сообщении. За выходные кассовые сборы значительно выросли, и по итогам первых четырех дней проката фильм стал лидером проката в России и СНГ, заработав 151,2 миллиона рублей. "Хотя даже такой результат оказался значительно ниже ожиданий и не оставляет шансов на положительный финансовый итог", – заключает портал.



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