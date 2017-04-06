Подмосковные таксисты выясняют отношения с помощью оружия

24 марта 2017 г. Каждый пятый таксист в Москве может лишиться работы после 1 июля

Значительная часть таксистов в Москве имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзных республик. Кроме того, они не трудоустроены официально и не брезгуют фальшивыми водительскими правами.