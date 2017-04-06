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Подмосковные таксисты выясняют отношения с помощью оружия
11 апреля 2017 г. | Время публикации 09:45
Рубрики: Автотранспорт, Криминал  
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АГН Москва
Накануне днем на 43-м километре трассы М4 "Дон" около АЗС в Домодедовском районе произошла встреча перевозчиков, окончившаяся перестрелкой со смертельным исходом. По словам экспертов, подобные инциденты могут стать в Подмосковье обыденностью, пишет "Российская газета".

На АЗС в Домодедовском районе встретились две группы автоперевозчиков на пассажирских "Газелях", предположительно из числа жителей Северо-Кавказского округа. Представители одной стороны обладали лицензиями для работы в Подмосковье и полагали, что "нелицензионные" конкуренты отбирали у них клиентов. Спор закончился перестрелкой, в которой, по словам свидетелей, приняли участие даже работники АЗС.

В Домодедовскую центральную городскую больницу были доставлены четверо пострадавших, один из них скончался в машине скорой помощи. Двум пострадавшим проведены операции, они находятся в тяжелом состоянии. В Главном следственном управлении СК по Московской области подтвердили факт перестрелки и госпитализации троих раненых. Кроме того, выяснилось, что нелегальные перевозчики отобрали у легальных крупную сумму денег и скрылись на двух "Газелях". Полиция объявила план "Перехват", возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство".

В правоохранительных органах между тем считают, что этот инцидент был вполне предсказуем. Жесткие меры московского правительства вынудили многих нелегальных автоперевозчиков переместиться в Московскую область, что и вызвало столь острую конкуренцию. Поэтому другие подобные столкновения могут стать в Подмосковье обыденностью. Ненамного лучше дела обстоят и в столице: с 1 июля вступают в силу принятые еще в 2013 году поправки в закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами. Таксисты, ездящие сейчас по иностранным документам, могли бы сдать экзамен на знание ПДД и получить российские удостоверения, однако предпочитают получать фальшивые документы.

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