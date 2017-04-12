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В Бутырском районе для вызова лифта в подземном переходе инвалидам и матерям с колясками предлагают звонить по телефону
11 апреля 2017 г. | Время публикации 19:58 | Последние изменения 12 апреля 2017 г. 00:16
Рубрики: Городская инфраструктура, Метрополитен  
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Лифты в подземных переходах должны были стать частью программы "Доступная среда", цель которой - обеспечение удобного доступа к необходимой инфраструктуре для маломобильных групп граждан. Зачастую, впрочем, дело обстоит не так радужно. Например, в Бутырском районе Москвы для того, чтобы спуститься на лифте в переход под проезжей частью, инвалидам и матерям с колясками предлагают обращаться по телефону, а затем дожидаться сотрудника подземки, простаивая на улице.

Подземный переход на улице Милашенкова появился в связи с открытием станции метро "Фонвизинская". Находившиеся неподалеку "зебры" со светофорами были ликвидированы: теперь до ближайшего наземного перехода в любую сторону дороги идти не менее пяти минут. Будет ли лифт здесь всегда работать по телефонному вызову, неизвестно. В сообществе жителей Бутырского района горожане с иронией подмечают: "А звонок для звонящего платный или за счет бюджета?".

Единственная альтернатива лифту для инвалидов и матерей - это своеобразные рельсы на лестницах, но сделаны они, по традиции, "для галочки". "Ужасный переход, я не могу пройти его с детской коляской. Не знаю под какие коляски сделаны "рельсы", у меня ни одна под них не подходит", - рассказала в комментариях к публикации местная жительница. По ее же словам, лифтом воспользоваться также может не каждый: "Один раз для меня запустили лифт, но при этом поинтересовались, вышла ли я только что из метро и есть ли у меня проездной. Типа, это только для пассажиров, а обычный гражданин с ребенком в коляске пусть ползет по ступенькам, никого не волнует".

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