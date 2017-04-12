В Бутырском районе для вызова лифта в подземном переходе инвалидам и матерям с колясками предлагают звонить по телефону

3 октября 2016 г. Металлические рельсы в переходах сделаны для галочки и грозят людям травмами

Благополучный спуск по установленным в переходах швеллерам зачастую не представляется возможным ни для инвалидов, ни для женщин с колясками. Журналисты провели "краш-тест" этих рельсов, чтобы убедиться в их травмоопасности.