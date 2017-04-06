В Подмосковье объявили войну высоким заборам на дачных участках

8 июля 2015 г. Дачникам запретят сжигать мусор и ставить высокие заборы

Региональный стандарт, призванный объединить нормы законодательства, обяжет дачников отвечать за чистоту на территории своего товарищества и прилегающей территории. Эксперты отмечают, что власти перекладывают заботы на граждан.