В Подмосковье объявили войну высоким заборам на дачных участках

Подмосковные власти намерены бороться с высокими заборами в дачных и садовых товариществах, сообщил на пресс-конференции первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин. Он отметил, что в региональном законе "О благоустройстве" прописаны требования к высоте заборов, но по факту они не соблюдаются.
"Поэтому мы 2018 год объявляем годом борьбы с незаконными большими заборами", – цитирует Чаплина РИАМО
. Особое внимание будет уделяться случаям, когда ограждения мешают доступу граждан к водным объектам. Глава Союза дачников отметил, что тема высоких незаконных заборов касается всего Подмосковья. Как именно с ними намерены бороться, не уточняется.
Если чужой забор нарушает все нормы, снести его можно только по решению суда, сообщил "Российской газете"
председатель исполнительного комитета Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев. По закону "О благоустройстве"
высокими считаются заборы от 1,8 до трех метров.
Пункт 4 статьи 27 закона гласит, что ограждение не должно превышать двух метров. Высота может быть увеличена "при наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта". В населенных пунктах заборы соседних участков, которые выходят на центральные дороги и магистралей, а также влияют на облик улицы, должны быть схожи по высоте, цвету, форме и стилю.
Высоту и ширину заборов регламентируют еще несколько правил. Санитарные нормы и правила планировки садовых товариществ говорят, что между соседними участками не должно быть сплошных заборов. Такие заборы помогут вовремя заметить, что у соседа случилось ЧП. Впрочем, чаще дачники по взаимному согласию или без него нарушают эти правила. Высоту заборов также ограничивают правила землепользования и застройки, которые каждый муниципалитет разрабатывает самостоятельно. Но практика показывает, что дачники об их существовании не знают.
В 2015 году в Подмосковье собирались принять региональный стандарт благоустройства
садовых и дачных участков, который тут же получил неофициальное название "конституции дачников". В нем планировалось прописать множество обязательств и требований, нарушение которых грозило бы крупными штрафами. Дачников опасались, что введение новых норм приведет к огромным расходам и, по сути, к развалу СНТ. В итоге с принятием закона решили повременить. Вместо него действует хартия
, носящая рекомендательный характер. В мае прошлого года Никита Чаплин говорил, что закон о дачниках и садоводах планируется принять в ближайшие три года
.