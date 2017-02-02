Возбуждено уголовное дело по факту избиения покупателя в "Седьмом континенте" в центре Москвы

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, следователи возбудили уголовное дело в отношении двух бывших контролеров супермаркета "Седьмой континент", которые избили покупателя возле кассы магазина, расположенного в центре Москвы.
Инцидент произошел в супермаркете "Седьмой континент" на улице Большая Лубянка еще в сентябре прошлого года. Тогда два контролера магазина несколько раз ударили 25-летнего покупателя по лицу, после чего он был доставлен в больницу.
Полиция сразу установила злоумышленников, но для опроса очевидцев происшествия, сбора и подготовки материалов проверки потребовалось время. Этим в полиции объяснили полугодовую задержку с возбуждением дела.
Сейчас против двух работников магазина возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили "ТАСС"
в пресс-службеа столичной полиции.