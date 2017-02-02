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Возбуждено уголовное дело по факту избиения покупателя в "Седьмом континенте" в центре Москвы
11 февраля 2017 г. | Время публикации 19:00
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, следователи возбудили уголовное дело в отношении двух бывших контролеров супермаркета "Седьмой континент", которые избили покупателя возле кассы магазина, расположенного в центре Москвы.

Инцидент произошел в супермаркете "Седьмой континент" на улице Большая Лубянка еще в сентябре прошлого года. Тогда два контролера магазина несколько раз ударили 25-летнего покупателя по лицу, после чего он был доставлен в больницу.

Полиция сразу установила злоумышленников, но для опроса очевидцев происшествия, сбора и подготовки материалов проверки потребовалось время. Этим в полиции объяснили полугодовую задержку с возбуждением дела.

Сейчас против двух работников магазина возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили "ТАСС" в пресс-службеа столичной полиции.
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