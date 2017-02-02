Возбуждено уголовное дело по факту избиения покупателя в "Седьмом континенте" в центре Москвы Рубрики: Происшествия

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Инцидент произошел в супермаркете "Седьмой континент" на улице Большая Лубянка еще в сентябре прошлого года. Тогда два контролера магазина несколько раз ударили 25-летнего покупателя по лицу, после чего он был доставлен в больницу.



Полиция сразу установила злоумышленников, но для опроса очевидцев происшествия, сбора и подготовки материалов проверки потребовалось время. Этим в полиции объяснили полугодовую задержку с возбуждением дела.



Сейчас против двух работников магазина возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили Как сообщает пресс-служба столичной полиции, следователи возбудили уголовное дело в отношении двух бывших контролеров супермаркета "Седьмой континент", которые избили покупателя возле кассы магазина, расположенного в центре Москвы.Инцидент произошел в супермаркете "Седьмой континент" на улице Большая Лубянка еще в сентябре прошлого года. Тогда два контролера магазина несколько раз ударили 25-летнего покупателя по лицу, после чего он был доставлен в больницу.Полиция сразу установила злоумышленников, но для опроса очевидцев происшествия, сбора и подготовки материалов проверки потребовалось время. Этим в полиции объяснили полугодовую задержку с возбуждением дела.Сейчас против двух работников магазина возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили "ТАСС" в пресс-службеа столичной полиции.



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