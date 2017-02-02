Три человека пострадали в драке, произошедшей в ночь на субботу на проспекте Мира

Три человека обратились за медицинской помощью после потасовки на северо-востоке Москвы, которая произошла в ночь с пятницы на субботу, 11 февраля.
"В районе дома 91 на Проспекте Мира между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. По предварительным данным, три участника конфликта обратились за помощью в медицинские учреждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности граждан, скрывшихся с места происшествия", - сообщили Агентству Москва
в пресс-службе столичного управления МВД.
По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.