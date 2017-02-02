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Три человека пострадали в драке, произошедшей в ночь на субботу на проспекте Мира
11 февраля 2017 г. | Время публикации 10:45
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Три человека обратились за медицинской помощью после потасовки на северо-востоке Москвы, которая произошла в ночь с пятницы на субботу, 11 февраля.

"В районе дома 91 на Проспекте Мира между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. По предварительным данным, три участника конфликта обратились за помощью в медицинские учреждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности граждан, скрывшихся с места происшествия", - сообщили Агентству Москва в пресс-службе столичного управления МВД.

По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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Суббота, 11 февраля 2017 г. // Последняя новость 11:05
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