Три человека пострадали в драке, произошедшей в ночь на субботу на проспекте Мира Рубрики: Криминал

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"В районе дома 91 на Проспекте Мира между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. По предварительным данным, три участника конфликта обратились за помощью в медицинские учреждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности граждан, скрывшихся с места происшествия", - сообщили



По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Три человека обратились за медицинской помощью после потасовки на северо-востоке Москвы, которая произошла в ночь с пятницы на субботу, 11 февраля."В районе дома 91 на Проспекте Мира между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. По предварительным данным, три участника конфликта обратились за помощью в медицинские учреждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности граждан, скрывшихся с места происшествия", - сообщили Агентству Москва в пресс-службе столичного управления МВД.По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.



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