Посетителей масленичного фестиваля ждут бой на потешных мечах и игра в бабки Рубрики: Развлечения

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На Манежной площади разместится "Богатырская спортплощадка", где актеры познакомят посетителей со старинными видами единоборств, силовыми забавами (борьба за вороток, метание булавы и другие) и проведут показательные выступления-шоу. Аниматоры-ряженые предложат присоединиться к массовым народным потехам, в числе которых - игры "Сторож", "ремешок", "сковорода", "поленница", горелки, "третий лишний", "шишки-желуди-орехи", "капустка", "кошки-мышки", "отымки", "селезень и уточка".



В анимационном шале на площади Революции пройдут увлекательные мастер-классы для детей. Так, на занятии "Печатание и раскрашивание лубка" дети при помощи реконструкции средневекового печатного станка и аутентичного инструментария смогут создать собственные лубочные картинки. Участники других мастер-классов смастерят маскарадные маски или традиционные масленичные украшения из бумаги, бересты, кожи и соломы. А на Манежной площади и на переходе к площади Революции состоятся выступления кукольного "Петрушечного театра" и уличных музыкантов с гуслями, балалайками, гармонями, свирелями и рожками. Завершится фестиваль "Штурмом крепости Зимы" 26 февраля.



Напомним, на площадках фестиваля "Московская Масленица", который пройдёт в столице с 17 по 26 февраля, горожан ждёт большое количество блинов со сладкими, солёными и сытными начинками. Там пройдут



На территории музея-заповедника "Царицыно" организуют ярмарку, а 26 февраля, в Прощеное воскресенье, там состоится Посетителей фестиваля "Московская масленица" научат играть в клюшкование и городки, метать булаву, а также проверить ловкость в игре "шапки". Как сообщили агентству "Москва" в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", в основу программы на площади Революции и Манежной площади лягут традиционные масленичные забавы и развлечения, подготовленные вместе с агентством исторических проектов "Ратоборцы". Гостей праздника будут встречать актеры в стилизованных исторических костюмах и образах Ряженых Зимы, Ряженых Весны, Стражей зимней крепости, приглашая поучаствовать в подвижных играх и других развлечениях. Среди этих игр будут клюшкование, представляющее собой русский народный аналог хоккея с мячом, рюхи и бабки, а также игра в кубарь. Участникам этой игры нужно как можно дольше удерживать в движении деревянную юлу-кубарь, подстегивая ее специальным кнутиком и обводя через выставленные на площадке препятствия. Также всех желающих ждут сражения на безопасных "потешных мечах" и соревнование, в ходе которого необходимо первым снять шапку со своего противника.На Манежной площади разместится "Богатырская спортплощадка", где актеры познакомят посетителей со старинными видами единоборств, силовыми забавами (борьба за вороток, метание булавы и другие) и проведут показательные выступления-шоу. Аниматоры-ряженые предложат присоединиться к массовым народным потехам, в числе которых - игры "Сторож", "ремешок", "сковорода", "поленница", горелки, "третий лишний", "шишки-желуди-орехи", "капустка", "кошки-мышки", "отымки", "селезень и уточка".В анимационном шале на площади Революции пройдут увлекательные мастер-классы для детей. Так, на занятии "Печатание и раскрашивание лубка" дети при помощи реконструкции средневекового печатного станка и аутентичного инструментария смогут создать собственные лубочные картинки. Участники других мастер-классов смастерят маскарадные маски или традиционные масленичные украшения из бумаги, бересты, кожи и соломы. А на Манежной площади и на переходе к площади Революции состоятся выступления кукольного "Петрушечного театра" и уличных музыкантов с гуслями, балалайками, гармонями, свирелями и рожками. Завершится фестиваль "Штурмом крепости Зимы" 26 февраля.Напомним, на площадках фестиваля "Московская Масленица", который пройдёт в столице с 17 по 26 февраля, горожан ждёт большое количество блинов со сладкими, солёными и сытными начинками. Там пройдут кулинарные мастер-классы , хороводы и традиционные масленичные забавы, включая карусели в виде дымковских игрушек. На площади Революции организуют блинный тир, блинный фрисби и кёрлинг, а также кулинарные мастер-классы. Все желающие научатся готовить гречишные, шоколадные, гурьевские блины, оладьи с арахисовым маслом и шоколадным мороженым, печёным яблоком и варёной сгущёнкой, с зефиром и карамелью. На Новом Арбате, где расположатся четыре фестивальные площадки, можно будет увидеть двухметровых марионеток, изображающих художников-авангардистов Малевича, Степанову, Лентулова и Кандинского, и сфотографироваться с ними.На территории музея-заповедника "Царицыно" организуют ярмарку, а 26 февраля, в Прощеное воскресенье, там состоится театрализованное шествие со скоморохами, конкурс на самый дальний бросок валенка и соревнование по командному перетягиванию каната, а также массовое чаепитие. А в парке Победы на Поклонной горе вместо традиционного чучела в последний день Масленицы зажгут искусственное солнце на трёхметровом шесте. Вокруг сооружения появятся мельницы и огненные фонтаны, которые заставят мельницы вращаться вокруг оси. На каждой из них расположат так называемые потешные огни - фейерверки, которые запускали в Москве ещё в XVIII веке.



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