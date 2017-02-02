Молодой человек, приревновав свою подругу к приятелю, столкнул его с 14-го этажа Рубрики: Криминал

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Инцидент произошел в ночь на субботу. Подозреваемого в убийстве задержали. Он пояснил, что приревновал возлюбленную к своему приятелю и, воспользовавшись случаем, разделался с ним, сообщает



Улица Советской Армии (бывший 2-й Лазаревский переулок) - улица в Центральном и Северо-Восточном административном округе города Москвы. Проходит от Суворовской площади до Сущёвского Вала. Трагедией закончился бытовой конфликт в подъезде дома на улице Советской Армии в Москве. В пьяной компании разгорелась ссора, и один из ее участников вытолкнул другого из окна на 14-м этаже.Инцидент произошел в ночь на субботу. Подозреваемого в убийстве задержали. Он пояснил, что приревновал возлюбленную к своему приятелю и, воспользовавшись случаем, разделался с ним, сообщает "Московский комсомолец" Улица Советской Армии (бывший 2-й Лазаревский переулок) - улица в Центральном и Северо-Восточном административном округе города Москвы. Проходит от Суворовской площади до Сущёвского Вала.



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