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Северный вестибюль станции "Спортивная" закрывается на реставрацию с 13 февраля
11 февраля 2017 г. | Время публикации 12:15 | Последние изменения 12:26
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
С начала работы московского метро в понедельник, 13 февраля, на реставрацию закрывается северный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии.

"Закрытие вестибюля необходимо для выполнения завершающей стадии реставрационных работ, в ходе которых будет полностью обновлено напольное и настенное покрытие, установлены современные турникеты и благоустроена кассовая зона. Помимо этого, рабочие проведут монтаж новой кровли на здании вестибюля", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена.

На время реконструкции пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем станции. Работа кассовых окон вестибюля будет организована с учетом увеличения пассажиропотока.
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