Водитель, пытавшийся сбить сотрудника Росгвардии в Подмосковье, задержан

Водитель, пытавшийся на автомобиле сбить сотрудника Росгвардии при проверке документов в подмосковных Мытищах, задержан.
Инцидент произошел минувшей ночью. Как сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Федеральной службы войск Нацгвардии, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в подмосковном городе Мытищи обратил внимание на подозрительный автомобиль, стоявший на обочине. Сотрудники ведомства решили проверить документы у пассажиров, однако в момент их передачи водитель неожиданно поднял дверное окно и прижал руку сотрудника охраны.
За мгновения до того, как иномарка сорвалась с места, гвардейцу удалось разбить окно и высвободить руку. Он произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам, однако остановить автомобиль не удалось.
"Ночью водитель автомобиля был задержан, установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, при этом он управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортным средством", - сообщили ТАСС
в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
Второй подозреваемый находится в розыске.