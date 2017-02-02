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Водитель, пытавшийся сбить сотрудника Росгвардии в Подмосковье, задержан
11 февраля 2017 г. | Время публикации 14:05 | Последние изменения 14:11
Рубрики: Происшествия  
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Архив NEWSru.com
Водитель, пытавшийся на автомобиле сбить сотрудника Росгвардии при проверке документов в подмосковных Мытищах, задержан.

Инцидент произошел минувшей ночью. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Федеральной службы войск Нацгвардии, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в подмосковном городе Мытищи обратил внимание на подозрительный автомобиль, стоявший на обочине. Сотрудники ведомства решили проверить документы у пассажиров, однако в момент их передачи водитель неожиданно поднял дверное окно и прижал руку сотрудника охраны.

За мгновения до того, как иномарка сорвалась с места, гвардейцу удалось разбить окно и высвободить руку. Он произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам, однако остановить автомобиль не удалось.

"Ночью водитель автомобиля был задержан, установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, при этом он управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортным средством", - сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Второй подозреваемый находится в розыске.
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