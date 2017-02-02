Три пассажира рейсового автобуса были госпитализированы на Волоколамском шоссе Происшествия Рубрики: Автотранспорт

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"В субботу днем на Волоколамском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля на перекрестке неравнозначных дорог не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу общественному транспорту", - сообщили



В результате столкновения три пассажира автобуса получили травмы и были госпитализированы. Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля на Волоколамском шоссе, произошедшем 11 февраля."В субботу днем на Волоколамском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля на перекрестке неравнозначных дорог не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу общественному транспорту", - сообщили "Интерфакс" в пресс-службе "Мосгортранса".В результате столкновения три пассажира автобуса получили травмы и были госпитализированы.



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