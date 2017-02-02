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Три пассажира рейсового автобуса были госпитализированы на Волоколамском шоссе
11 февраля 2017 г. | Время публикации 15:05 | Последние изменения 16:13
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля на Волоколамском шоссе, произошедшем 11 февраля.

"В субботу днем на Волоколамском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля на перекрестке неравнозначных дорог не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу общественному транспорту", - сообщили "Интерфакс" в пресс-службе "Мосгортранса".

В результате столкновения три пассажира автобуса получили травмы и были госпитализированы.
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