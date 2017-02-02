Три пассажира рейсового автобуса были госпитализированы на Волоколамском шоссе

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля на Волоколамском шоссе, произошедшем 11 февраля.
"В субботу днем на Волоколамском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля на перекрестке неравнозначных дорог не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу общественному транспорту", - сообщили "Интерфакс"
в пресс-службе "Мосгортранса".
В результате столкновения три пассажира автобуса получили травмы и были госпитализированы.