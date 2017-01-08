Жители дома в Подольске, где накануне взорвался газ, говорят о несчастном случае Рубрики: Происшествия

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Напомним, инцидент произошел накануне около 12 часов дня в двухэтажном доме 54а по улице Кирова. Местные жители считают, что эпицентром стала первая квартира, где проживала семья Сафроновых, и утверждают, что почувствовали головокружение еще утром, но списали его на перепады давления. Лишь к полудню один из членов семьи, работающий в МЧС, заподозрил утечку газа и вызвал специалистов. Как выяснилось, в результате ЧП от удушья погибли глава семьи из первой квартиры и чета пенсионеров этажом выше. Еще нескольких жильцов, потерявших сознание, помогла спасти заподозрившая неладное подруга хозяйки.



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После того, как по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", выяснилось, что квартиры пострадавших жителей при последней проверке просто не посещались. А аварийные службы, куда в праздники пожаловались на запах газа, заявили, что у жильцов массовая галлюцинация. Жители двухэтажного дома в подмосковном Подольске, где накануне взорвался газ, не верят в версию самоубийства одного из жильцов. По их мнению, катастрофа произошла из-за ветхости здания, где с 1953 года не проводился ремонт. А аварийщики в ответ на жалобы объяснили запах газа массовыми галлюцинациями, пишет "Московский комсомолец" Напомним, инцидент произошел накануне около 12 часов дня в двухэтажном доме 54а по улице Кирова. Местные жители считают, что эпицентром стала первая квартира, где проживала семья Сафроновых, и утверждают, что почувствовали головокружение еще утром, но списали его на перепады давления. Лишь к полудню один из членов семьи, работающий в МЧС, заподозрил утечку газа и вызвал специалистов. Как выяснилось, в результате ЧП от удушья погибли глава семьи из первой квартиры и чета пенсионеров этажом выше. Еще нескольких жильцов, потерявших сознание, помогла спасти заподозрившая неладное подруга хозяйки.В версию самоубийства , о которой писали СМИ, никто из обитателей дома не верит, уверяя, что все пострадавшие семьи были вполне благополучными и не злоупотребляли спиртным, а сама трагедия произошла из-за ветхости здания. По их словам, дом возводился в 1953 году фактически как самострой, и капитальный ремонт там ни разу не проводился: дома хотели снести еще 15 лет назад, но в очереди на расселение люди стоят до сих пор. Во всех квартирах забита вентиляция, за которой никто не следит, и чтобы поддерживать в квартирах минимально комфортную температуру, многим приходится включать обогреватели и даже конфорки. "Видимо, кто-то просто решил согреться - и не заметил, как угорел", - заявляют жильцы.После того, как по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", выяснилось, что квартиры пострадавших жителей при последней проверке просто не посещались. А аварийные службы, куда в праздники пожаловались на запах газа, заявили, что у жильцов массовая галлюцинация.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 января 2017 г. Самоубийство жителя Подольска привело к гибели еще двух человек

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