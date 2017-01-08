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Московские музеи представят выставки Климта, Дали и Гойи
11 января 2017 г. | Время публикации 13:55 | Последние изменения 15:15
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
В 2017 году жителям Москвы будут представлены десятки масштабных выставок, в том числе показ графики Густава Климта из собрания венского музея Альбертина, ретроспектива Джорджо де Кирико, выставка "Золотой век венецианской живописи" с работами Тициана, Веронезе, Тинторетто и другие, сообщает ТАСС.

Откроет год выставка "Капричос. Гойя и Дали", посвященная одноименным графическим сериям художников - она стартует 24 января в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ). Тема "Капричос" Гойи продолжится и в другом проекте ГМИИ - на выставке "История автопортрета" Ясумасы Моримуры с 31 января. Кроме того, в Пушкинском представят около 120 работ Климта и Эгона Шале, а также ретроспективу Хаима Сутина, которую музей готовит совместно с парижским Музеем Оранжери (с 11 ноября).

В Третьяковской галерее готовят еще один моно-проект русского художника - после Валентина Серова и Ивана Айвазовского пришла очередь ретроспективы Зинаиды Серебряковой. Основным зарубежным проектом Третьяковки станет выставка итальянского авангардиста де Кирико "Ностальгия по бесконечности", в которую войдут около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, а также театральные костюмы.

В музеях Московского Кремля 3 марта откроется выставка "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель" с витражами XIII века и скульптурами из этой парижской церкви, построенной императором для хранения реликвий, привезенных крестоносцами из Константинополя. В Музее современного искусства с 23 мая стартует выставка архитектора Антонио Гауди - будет представлено 150 его работ. В музее "Гараж" состоится первая ретроспективная выставка японского художника Такаси Мураками.
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