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Москвич ранил ребенка и пригрозил убийством медику, прибывшему на помощь
11 января 2017 г. | Время публикации 18:24
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Столичные полицейские задержали москвича, подозреваемого в ранении собственного ребенка и угрозах убийством в адрес своей супруги и работника скорой помощи, прибывшего по вызову, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей городского управления полиции Александра Князева.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на 11 января. После совместного распития спиртных напитков в квартире на улице Дубнинская между супругами произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина бросил бытовой нож и случайно попал в руку своему трехлетнему ребенку.

По указанному адресу прибыли сотрудники скорой помощи, однако одному из них мужчина начал угрожать физической расправой. Полиция задержала подозреваемого и доставила в отделение для разбирательства. Раненого ребенка госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, побоев и угрозе убийством.
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