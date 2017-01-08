]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
11
января
pda
Поиск
Архив

Похищенного два года назад из больницы мальчика, которого искали всем миром, нашли
11 января 2017 г. | Время публикации 19:31
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
lizaalert.org
Следователи задержали подозреваемую в похищении ребенка из детской больницы подмосковного Дедовска два года назад. Сам мальчик направлен на медицинское обследование, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Напомним, месячный Матвей, от которого отказались родители, пропал 17 июня 2014 года. Сотрудники больницы рассказывали, что младенца унесла некая женщина, которая приходила каждый день и предлагала помочь детскими вещами и питанием. Так как женщина каждый раз приходила и уходила со свертками, она могла спрятать ребенка в одном из них. Матвея объявили во всероссийский розыск, поисками занимались волонтеры отряда "Лиза Алерт".

В сентябре 2014 года по подозрению в похищении задержали 45-летнюю бабушку мальчика и ее сожителя. В ходе допроса женщина рассказала, что они договорились похитить и продать ребенка. Местонахождение младенца тогда установить не удалось. В новом отчете ГСУ СК говорится, что в похищении подозревается 40-летняя жительница Красногорского района Подмосковья.

Другие подробности о ее личности не приводятся, мотивы преступления устанавливаются. К расследованию были привлечены наиболее опытные сотрудники, общественность и СМИ. "Благодаря грамотно спланированном комплексу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение ребенка было установлено, в настоящее время он направлен на медицинское обследование", – говорится в сообщении.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Похитителем младенца из роддома в Дедовске оказалась его бабушка
26 сентября 2014 г.
Похитителем младенца из роддома в Дедовске оказалась его бабушка
В ходе допроса 45-летняя женщина рассказала, что она и ее бывший сожитель договорились похитить и продать ребенка. На данный момент местонахождение младенца не установлено.
25 июня 2014 г.
18 июня 2014 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
11.01.2017   22:06
1
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 11 января 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>