Похищенного два года назад из больницы мальчика, которого искали всем миром, нашли

26 сентября 2014 г. Похитителем младенца из роддома в Дедовске оказалась его бабушка

В ходе допроса 45-летняя женщина рассказала, что она и ее бывший сожитель договорились похитить и продать ребенка. На данный момент местонахождение младенца не установлено.