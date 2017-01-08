В столице открыли больше пунктов приема новогодних елок по просьбам москвичей

9 января 2017 г. Новогодние елки начали принимать в утиль в столице

До 15 января ели, сосны и пихты без мишуры и украшений будут принимать на утилизацию в экоцентре "Битцевский лес". А до февраля деревья можно будет сдать в специальный пункт приема в парке "Сокольники".