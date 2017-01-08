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Метро может стать круглосуточным по большим праздникам
11 января 2017 г. | Время публикации 15:43 | Последние изменения 15:57
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Столичный метрополитен может перейти на круглосуточную работу по большим праздникам. Как сообщил на заседании президиума правительства Москвы заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует M24.ru, в ночь на 1 января услугами метро, МЦК и ночных маршрутов наземного транспорта воспользовались свыше 510 тысяч пассажиров. В Рождественскую ночь городской транспорт перевез более 200 тысяч человек.

Всего с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го городской транспорт перевез 57,4 миллиона пассажиров, в том числе 29 миллионов – метрополитен и МЦК, 20 миллионов – Мосгортранс и коммерческие перевозчики, 4,4 миллиона – электрички и 4 миллиона – такси. Несмотря на круглосуточную работу, сбоев в работе метро отмечено не было. По словам заммэра, опыт круглосуточной работы метро в новогоднюю ночь был успешным, и в будущем круглосуточная работа может быть организована по праздникам: эту же идею поддержал и столичный мэр. Напомним, самой популярной у пассажиров в новогоднюю ночь стала станция метро "Охотный ряд", которой воспользовались более 30 тысяч человек. Популярностью также пользовались станции метро "Площадь Революции" и "Пушкинская", каждая из которых приняла почти 20 тысяч человек.
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