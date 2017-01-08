Метро может стать круглосуточным по большим праздникам

2 января 2017 г. Станция метро "Охотный ряд" стала самой популярной у москвичей в новогоднюю ночь

Второе и третье места по популярности заняли станции "Площадь Революции" и "Пушкинская". Всего в новогоднюю ночь услугами метро воспользовались более 400 тысяч человек благодаря круглосуточному режиму работы.