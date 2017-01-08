Пользователи приложения "Парковки Москвы" смогут найти свою машину на парковке Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter play.google.com



Помимо этого, в обновленной версии "Парковок Москвы" есть функция, с помощью которой автомобилист может в режиме онлайн увидеть на карте ближайшую парковку и действующий на ней тариф. Также значительно упрощен запуск парковочной сессии с встроенной карты московских стоянок и добавлена инструкция по работе с сервисом. Приложение было обновлено по рекомендациям москвичей на проекте "Активный гражданин".



Пользователи приложения "Парковки Москвы" могут воспользоваться онлайн-поиском своей машины на платной стоянке. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, в приложении появилась функция "Геолокация", позволяющая определить местоположение машины, удобный пеший маршрут к ней и примерное время в пути.Помимо этого, в обновленной версии "Парковок Москвы" есть функция, с помощью которой автомобилист может в режиме онлайн увидеть на карте ближайшую парковку и действующий на ней тариф. Также значительно упрощен запуск парковочной сессии с встроенной карты московских стоянок и добавлена инструкция по работе с сервисом. Приложение было обновлено по рекомендациям москвичей на проекте "Активный гражданин".



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 3 октября 2016 г. Водители смогут оплатить штрафы со скидкой через приложение "Парковки Москвы"

Для оплаты с 50%-ной скидкой в разделе "Штрафы" обновленного приложения нужно выбрать автомобиль из списка зарегистрированных. Уплатить штраф со скидкой за нарушение ПДД можно в течение 20 дней с момента его получения.

