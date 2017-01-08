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Пользователи приложения "Парковки Москвы" смогут найти свою машину на парковке
11 января 2017 г. | Время публикации 08:44 | Последние изменения 10:59
Рубрики: Автотранспорт  
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Пользователи приложения "Парковки Москвы" могут воспользоваться онлайн-поиском своей машины на платной стоянке. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, в приложении появилась функция "Геолокация", позволяющая определить местоположение машины, удобный пеший маршрут к ней и примерное время в пути.

Помимо этого, в обновленной версии "Парковок Москвы" есть функция, с помощью которой автомобилист может в режиме онлайн увидеть на карте ближайшую парковку и действующий на ней тариф. Также значительно упрощен запуск парковочной сессии с встроенной карты московских стоянок и добавлена инструкция по работе с сервисом. Приложение было обновлено по рекомендациям москвичей на проекте "Активный гражданин".

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Среда, 11 января 2017 г. // Последняя новость 11:11
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