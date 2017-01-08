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Из-за утечки газа на западе Москвы погибла женщина, трое пострадали
11 января 2017 г. | Время публикации 09:18 | Последние изменения 11:00
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате утечки бытового газа в жилом доме на западе Москвы. Как сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах столицы, инцидент произошел в доме 2 на улице Запорожская, в числе пострадавших оказался ребенок.

По данным ТАСС, от отравления газом умерла женщина 1969 года рождения, также пострадали девушка 2000 года рождения и молодой человек 1996 года рождения, которые были госпитализированы. Возгорания в результате ЧП не произошло, по факту гибели и отравления людей проводится проверка.

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Среда, 11 января 2017 г. // Последняя новость 11:11
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