Из-за утечки газа на западе Москвы погибла женщина, трое пострадали

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате утечки бытового газа в жилом доме на западе Москвы. Как сообщил РИА "Новости"
источник в экстренных службах столицы, инцидент произошел в доме 2 на улице Запорожская, в числе пострадавших оказался ребенок.
По данным ТАСС
, от отравления газом умерла женщина 1969 года рождения, также пострадали девушка 2000 года рождения и молодой человек 1996 года рождения, которые были госпитализированы. Возгорания в результате ЧП не произошло, по факту гибели и отравления людей проводится проверка.