В Москве пройдут пикеты против передачи Исаакиевского собора в Петербурге РПЦ Общество Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



По словам Малинковича, подобное решение властей Северной столицы грозит городу многомиллионными потерями. Коммунист подчеркнул, что речь не идет об ущемлении чувств верующих - собор и так открыт для прихожан, ведутся службы. "Просто надо понимать, что теряет 800 миллионов рублей городской бюджет. Если это решение состоится, эти деньги будут поступать прямо в казну РПЦ, что мы не можем поддержать", - заявил собеседник агентства.



Собор был построен еще в начале XIX века. В октябре 2012 года российское правительство передало здание в собственность Санкт-Петербурга, однако спустя три года местная епархия РПЦ обратилась к властям с просьбой передать Исаакиевский собор церкви. Тогда представители РПЦ получили отказ, однако сейчас, по неясной причине, городское руководство пошло Церкви навстречу. Кибитов, впрочем, отмечал, что процесс передачи собора может занять длительный период времени.



Отметим, что в Москве пикеты пройдут у здания Министерства культуры в четверг, 12 января, приблизительно в 14:00. В пятницу пикеты пройдут непосредственно у Исаакиевского собора в Петербурге, "потому что вообще-то город очень возбужден этим решением", отметил Малинкович.



Ранее администрация музея "Исаакиевский собор" рассказала, что сейчас "пытается лихорадочно высчитать", как и во что передача РПЦ обойдется городу. Директор учреждения Николай Буров, в частности, рассказал



Он также отметил, что могут возникнуть сложности с предметами, которые относятся к государственному музейному фонду, из-за чего до конца 2017 года передать собор Церкви не получится. "Это очень затратно и занудно. Как это будут делать, я пока не представляю", - подчеркнул он. Ранее Буров оценивал оборот музейного комплекса в 650 миллионов рублей в год, от которых 50-70 миллионов рублей город получал в виде налогов. В 2016 году, по данным



Движение Весна развернуло на колоннаде Исаакиевского собора баннер НЕ РПЦ, протестуя против передачи собора церкви pic.twitter.com/qkXNuMkffV— Dave Frenkel (@merr1k) 11 января 2017 г.



Как сообщает Москвичи вместе с жителями Санкт-Петербурга завтра и в ближайшую пятницу выйдут с одиночными пикетами против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Организаторами обеих акций будут представители "Коммунистов России", рассказал зампред партии Сергей Малинкович РИА "Новости" . Накануне пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов заявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, но сохранит музейно-просветительские функции.По словам Малинковича, подобное решение властей Северной столицы грозит городу многомиллионными потерями. Коммунист подчеркнул, что речь не идет об ущемлении чувств верующих - собор и так открыт для прихожан, ведутся службы. "Просто надо понимать, что теряет 800 миллионов рублей городской бюджет. Если это решение состоится, эти деньги будут поступать прямо в казну РПЦ, что мы не можем поддержать", - заявил собеседник агентства.Собор был построен еще в начале XIX века. В октябре 2012 года российское правительство передало здание в собственность Санкт-Петербурга, однако спустя три года местная епархия РПЦ обратилась к властям с просьбой передать Исаакиевский собор церкви. Тогда представители РПЦ получили отказ, однако сейчас, по неясной причине, городское руководство пошло Церкви навстречу. Кибитов, впрочем, отмечал, что процесс передачи собора может занять длительный период времени.Отметим, что в Москве пикеты пройдут у здания Министерства культуры в четверг, 12 января, приблизительно в 14:00. В пятницу пикеты пройдут непосредственно у Исаакиевского собора в Петербурге, "потому что вообще-то город очень возбужден этим решением", отметил Малинкович.Ранее администрация музея "Исаакиевский собор" рассказала, что сейчас "пытается лихорадочно высчитать", как и во что передача РПЦ обойдется городу. Директор учреждения Николай Буров, в частности, рассказал РБК , что после потери собора музейный комплекс перестанет быть самоокупаемым.Он также отметил, что могут возникнуть сложности с предметами, которые относятся к государственному музейному фонду, из-за чего до конца 2017 года передать собор Церкви не получится. "Это очень затратно и занудно. Как это будут делать, я пока не представляю", - подчеркнул он. Ранее Буров оценивал оборот музейного комплекса в 650 миллионов рублей в год, от которых 50-70 миллионов рублей город получал в виде налогов. В 2016 году, по данным "Фонтанки" , заработок музея составил 800 миллионов рублей.Как сообщает "Интерфакс" , в среду сотрудники полиции сорвали возле Исаакиевского собора акцию, в ходе которой граждане пытались разместить на здании плакаты против РПЦ. В пресс-службе молодежного демократического движения "Весна" рассказали, что акцию пытались провести их представители. Предполагалось, что баннеры должны были составить фразу: "Слава богу, не РПЦ".



Предыдущая статья | Следующая статья

