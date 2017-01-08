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"Винтажный" телевизор забыли в московском метро в новогодние праздники
11 января 2017 г. | Время публикации 13:25 | Последние изменения 15:22
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Письмо Деду Морозу, посох и большой ламповый телевизор забыли пассажиры в столичной подземке в новогодние праздники. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь начальника Московского метрополитена Андрей Кружалин, которого цитирует агентство "Москва".

По словам Кружалина, с 31 декабря по 8 января на склад поступило порядка 79 вещей, 30% из них возвращены владельцам. В основном москвичи забывали в метро гаджеты, перчатки, шапки, среди других находок значатся большие плюшевые мишки, аккордеон и большой ламповый телевизор. В числе "тематических" забытых вещей в метро были найдены посох, форма и мешок Деда Мороза, а также письмо ребенка Деду Морозу. Чиновник напомнил, что треть всех поступающих вещей возвращаются владельцам, а по истечении полугода найденные вещи утилизируются.

В прошлом году на одной из станций метрополитена была обнаружена ряса, а в вестибюле станции "Отрадное" был найден хорек, которого оперативно определили в приют для животных. Еще один пассажир забыл в вагоне сумку с четырьмя миллионами рублей, которые ему вскоре вернули. В марте прошлого года сообщалось о намерении создать онлайн-сервис по поиску забытых вещей, однако с тех пор об этой идее ничего не известно.
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