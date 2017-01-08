"Винтажный" телевизор забыли в московском метро в новогодние праздники

12 августа 2016 г. Работники метро вернули забывчивому пассажиру сумку с 4 миллионами рублей

Пассажир торопился домой и забыл в вагоне поезда на станции "Марксистская" сумку с документами, сберкнижкой и около 400 тысяч рублей наличными. На следующий день работники метро вернули ему забытое, отказавшись от вознаграждения.