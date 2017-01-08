"Винтажный" телевизор забыли в московском метро в новогодние праздники

Письмо Деду Морозу, посох и большой ламповый телевизор забыли пассажиры в столичной подземке в новогодние праздники. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь начальника Московского метрополитена Андрей Кружалин, которого цитирует агентство "Москва"
.
По словам Кружалина, с 31 декабря по 8 января на склад поступило порядка 79 вещей, 30% из них возвращены владельцам. В основном москвичи забывали в метро гаджеты, перчатки, шапки, среди других находок значатся большие плюшевые мишки, аккордеон и большой ламповый телевизор. В числе "тематических" забытых вещей в метро были найдены посох, форма и мешок Деда Мороза, а также письмо ребенка Деду Морозу. Чиновник напомнил, что треть всех поступающих вещей возвращаются владельцам, а по истечении полугода найденные вещи утилизируются.
В прошлом году на одной из станций метрополитена была обнаружена ряса
, а в вестибюле станции "Отрадное" был найден хорек, которого оперативно определили в приют для животных. Еще один пассажир забыл в вагоне сумку с четырьмя миллионами рублей
, которые ему вскоре вернули. В марте прошлого года сообщалось о намерении создать онлайн-сервис
по поиску забытых вещей, однако с тех пор об этой идее ничего не известно.